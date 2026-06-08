La Juventus encuentra un nuevo delantero para reemplazar a Dusan Vlahovic

El club turinés de la Juventus está finalizando la búsqueda de un sustituto digno para el delantero Dusan Vlahovic. Según los informes, el gigante italiano está cerca de fichar a una exestrella de la Bundesliga. Según Goal.com informe .

Según el experto en transferencias Fabrizio Romano, el delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sørloth, ha llamado la atención del club turinés. Actualmente, los clubes están negociando la cifra del traspaso. El exdelantero del RB Leipzig, que se mudó a Madrid desde la Real Sociedad por 32 millones de euros en 2024, marcó 44 goles en 107 partidos con el Atlético de Madrid.

La directiva de la Juventus se está preparando para la salida de Dusan Vlahovic, cuyo contrato está por expirar, a través de este traspaso. Según los informes, el delantero serbio, comprado por 85 millones de euros, y el club no pudieron llegar a un acuerdo salarial. Se espera que el jugador de 26 años deje el equipo como agente libre, con clubes como el Bayern Múnich y el Barcelona mostrando interés.

Además, el club turinés necesita finalizar el traspaso de Lois Openda. Debido a una cláusula contractual, la Juventus está obligada a comprar al jugador al RB Leipzig por más de 40 millones de euros porque terminó entre los diez primeros de la Serie A. Sin embargo, debido al bajo rendimiento de Openda, se dice que pronto podría dejar el equipo y unirse al Eintracht Frankfurt.

Reforzar la línea ofensiva se ha convertido en una tarea principal para la Juventus, que terminó la temporada pasada en sexto lugar y se quedó sin plaza en la Liga de Campeones. El hecho de que Alexander Sørloth tenga contrato con el Atlético de Madrid hasta 2028 podría complicar ligeramente el proceso de traspaso.