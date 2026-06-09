La FIFA llega a un acuerdo con Lassana Diarra: el sistema de fichajes podría cambiar

La FIFA ha alcanzado un acuerdo oficial con el excentrocampista de la selección francesa, del Real Madrid y del Chelsea, Lassana Diarra, para poner fin a una larga disputa legal. El conflicto se resolvió tras una sentencia judicial que podría alterar fundamentalmente el sistema global de transferencias. Según Goal.com informa .

El lunes, la FIFA confirmó que todos los asuntos legales con Diarra, quien jugó en clubes como el Arsenal, el Chelsea y el Real Madrid, han sido cerrados. El caso había estado en el centro de atención después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara el año pasado que los reglamentos de la FIFA violaban la legislación de la UE.

Lassana Diarra había exigido 65 millones de euros en indemnización a la FIFA y a la Real Federación Belga de Fútbol. En octubre, el Tribunal Europeo concluyó que las normas de transferencia actuales de la FIFA violan la legislación laboral y el derecho a la libre circulación dentro de la UE.

La disputa comenzó en 2014, cuando Diarra rescindió su contrato de cuatro años con el club ruso Lokomotiv Moscú después de solo un año. En ese momento, la FIFA multó al jugador con 10 millones de euros por romper el contrato sin «causa justificada». Esta situación dificultó que el jugador encontrara un nuevo equipo, ya que los clubes potenciales temían asumir la responsabilidad de la multa.

En su comunicado, la FIFA anunció que todos los procedimientos judiciales con Lassana Diarra han sido suspendidos. Sin embargo, la organización enfatizó que este acuerdo no constituye una admisión de culpabilidad. La FIFA buscó cerrar el caso rápidamente para evitar que otros jugadores presentaran reclamaciones de indemnización similares.