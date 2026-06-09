Kylian Mbappe enfrenta el dilema de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

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Kylian Mbappe enfrenta el dilema de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Kylian Mbappe se encuentra actualmente bajo una inmensa presión como la principal estrella del ataque del Real Madrid. Esta situación recuerda la carga que alguna vez soportó la leyenda del club, Cristiano Ronaldo. A pesar de un inicio productivo de su carrera en España, el delantero francés es acusado de arrogancia y de alterar el equilibrio del equipo. Según Goal.com informa .

El excentrocampista del Real Madrid, Rafael van der Vaart, salió en defensa de Mbappe, enfatizando que las críticas son infundadas. En su opinión, las afirmaciones de que el Paris Saint-Germain mejoró tras la salida del parisino están siendo malinterpretadas. Van der Vaart declaró que etiquetar a Mbappe como arrogante es injusto y que simplemente es la mayor estrella del equipo.

"Me enfada que la gente diga que Mbappe es arrogante. En el PSG, era la única estrella de clase mundial. Cuando juegas con un jugador así, los demás tienden a quedar a su sombra. Y cuando el equipo no gana, toda la culpa recae sobre él", dijo el exfutbolista neerlandés.

Recordando su época jugando junto a Cristiano Ronaldo, Van der Vaart explicó cómo tener una "megaestrella" en la plantilla afecta al rendimiento de los compañeros. Señaló que, aunque había mejores opciones en el campo, todos intentaban pasar el balón a Ronaldo. Actualmente, Mbappe está experimentando una presión táctica similar.

"En un gran club como el Real Madrid, todo el mundo es criticado como un loco. Incluso cuando jugaba Ronaldo, siempre se le culpaba si el equipo perdía. Pero hay que entender que Ronaldo marcaba 60 goles por temporada, y Mbappe está mostrando resultados similares ahora. No entiendo por qué los aficionados le critican; también fue el mejor jugador la temporada pasada", añadió Van der Vaart.

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Nodirbek Razzokov
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