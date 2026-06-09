Darwin Nunez podría regresar gratis al Liverpool por sorpresa

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Darwin Nunez podría regresar gratis al Liverpool por sorpresa

El delantero uruguayo Darwin Nunez se ha convertido en agente libre tras rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el club saudí Al-Hilal. Este giro inesperado abre la puerta a un regreso al Liverpool. A los merseysiders se les ha ofrecido la oportunidad de recuperar a su exjugador sin coste de traspaso para reforzar la delantera. Según Goal.com informa .

Darwin Nunez se mudó a la Saudi Pro League el verano pasado, pero su carrera en Oriente Medio terminó antes de lo esperado. Según los informes, tras la llegada de Karim Benzema, Nunez no pudo registrarse debido a las restricciones sobre jugadores extranjeros. El delantero de 26 años está ahora cerca de regresar a la Premier League.

El Liverpool podría enfrentar actualmente una escasez de delanteros, ya que Hugo Ekitike sufrió una lesión grave y estará fuera por un largo periodo. Por ello, la dirección del club y el nuevo entrenador Andoni Iraola encuentran la opción de Darwin Nunez muy atractiva. Se destaca que la velocidad y la condición física de Nunez encajan con el estilo de juego de alta intensidad de Iraola.

No solo el Liverpool, sino también clubes como el Chelsea y el Newcastle están interesados en el exdelantero. Sin embargo, el propio Nunez está inclinado a regresar a Anfield. Durante su etapa anterior en el Liverpool, marcó 25 goles y dio 16 asistencias en la Premier League. Si el traspaso se concreta, será uno de los regresos más sonados de la temporada.

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Nodirbek Razzokov
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