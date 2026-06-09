Quedan solo unos pocos días para el inicio de la fiesta de fútbol más prestigiosa del planeta, esperada con ansias por todo el mundo: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, en vísperas del torneo, las medidas de seguridad intensificadas por las agencias oficiales de EE. UU., uno de los países anfitriones, incluidos controles fronterizos e interrogatorios excesivamente largos, están causando inconvenientes inesperados a varias selecciones nacionales.

Desafortunadamente, uno de los eventos que ha generado los mayores debates y discusiones en la comunidad deportiva global está relacionado con la delegación de nuestra querida selección nacional de Uzbekistán. El reconocido ESPN periodista del canal de televisión Luis Carlos Largo publicó un clip de video especial en las redes sociales. El video muestra a nuestros representantes siendo sometidos a registros extremadamente minuciosos con perros detectores especialmente entrenados y detectores de metales modernos antes de su reciente partido amistoso contra la selección de los Países Bajos en la ciudad de Nueva York. Estas imágenes provocaron una fuerte indignación entre los usuarios de las redes sociales y millones de aficionados al fútbol uzbeko. Muchos aficionados consideran que tal trato a los atletas es completamente excesivo e injustificado.

La situación se complicó aún más por la información adicional difundida por la página de fútbol internacionalmente popular Motivaciones Fútbol . Se señaló que la selección nacional de Uzbekistán se enfrentó a un protocolo de seguridad estricto y frío sin precedentes en EE. UU., incluso para un simple partido amistoso. Se informa que uno de los oficiales de seguridad del aeropuerto de Nueva York ordenó groseramente a un representante oficial de nuestra selección nacional que se mantuviera alejado de su equipaje personal y bolsos.

Hasta la fecha, ni la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ni la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), ni las agencias gubernamentales pertinentes de EE. UU. han emitido ninguna respuesta o declaración oficial sobre este controvertido incidente. No obstante, continúan los acalorados debates en el mundo virtual sobre tales dobles raseros y políticas hacia los participantes de ciertos países.

Recordemos que los históricos partidos del 'Mundial 2026' se celebran por primera vez en los campos de tres grandes países: EE. UU., México y Canadá. Debido al cambio de formato, el torneo contará por primera vez con 48 de las selecciones nacionales más fuertes. Este Mundial de máxima categoría comenzará oficialmente el 11 de junio con un partido entre las selecciones de México y la República de Sudáfrica (RSA). El fondo total de premios del torneo se ha fijado en un récord de 655 millones de dólares estadounidenses. ¡Deseamos a nuestros representantes grandes victorias en el Mundial a pesar de todas las dificultades!

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