El Real Madrid se prepara para fichar a Nico Schlotterbeck del Borussia

·10·Deportes
El Real Madrid se prepara para fichar a Nico Schlotterbeck del Borussia

La batalla oculta y feroz entre los grandes clubes en el mercado europeo de fichajes está entrando en una nueva fase. El Real Madrid, uno de los clubes más poderosos del fútbol español y mundial, está considerando muy seriamente la oportunidad de incorporar a Nico Schlotterbeck, un defensa hábil y rápido del Borussia Dortmund y de la selección nacional alemana. El famoso e influyente periódico alemán Bild informa en sus últimas noticias exclusivas que el club madrileño tiene como objetivo reforzar su línea defensiva precisamente con este talentoso futbolista.

La fuente hace especial hincapié en que el estilo de juego único del defensa alemán de 26 años ha gustado mucho a Jose Mourinho, el experimentado especialista que se espera que tome las riendas del 'Club Real' en un futuro próximo. El entrenador portugués 'Special One' planea renovar y reformar fundamentalmente la defensa del gigante madrileño y ha exigido a la directiva que fiche a Schlotterbeck. El club de Madrid ya ha iniciado comunicaciones directas y negociaciones con el talentoso futbolista y tiene la intención de enviar una oferta oficial de traspaso a los representantes del Dortmund pronto. Según los insiders, el propio Nico no ha ocultado a su entorno que desea vivamente continuar su carrera vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Se informa que el contrato laboral actual del prometedor futbolista con el Borussia Dortmund contiene ciertas cláusulas relacionadas con su participación en la Copa del Mundo y sus resultados de rendimiento. Si se cumplen estas condiciones, el valor del traspaso podría aumentar aún más. Actualmente, sin bonificaciones adicionales, el precio neto del traspaso de Schlotterbeck se estima en torno a los 50 a 60 millones de euros. El gigante madrileño está totalmente dispuesto a pagar esta cantidad.

¡Sigue siempre con nosotros en las páginas de Zamin las nuevas revoluciones tácticas de Jose Mourinho en el Real Madrid, el posible traslado de Nico Schlotterbeck a La Liga y las últimas noticias exclusivas de fichajes en el fútbol mundial!

Real MadridBorussia DortmundNico SchlotterbeckJosé MourinhoBild
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La FIFA ha ideado una nueva forma de generar ingresos adicionales con el Mundial 2026...La FIFA ha ideado una nueva forma de generar ingresos adicionales con el Mundial 2026...Hoy, 15:45Motivo revelado: Por qué Kenneth Eichhorn rechazó la oferta del LiverpoolMotivo revelado: Por qué Kenneth Eichhorn rechazó la oferta del LiverpoolHoy, 14:56Didier Deschamps opina sobre la racha sin goles de Kylian MbappéDidier Deschamps opina sobre la racha sin goles de Kylian MbappéHoy, 14:19Thierry Henry reacciona al fichaje de Anthony Gordon por el BarcelonaThierry Henry reacciona al fichaje de Anthony Gordon por el BarcelonaHoy, 13:58Los servicios de seguridad de EE. UU. someten a la selección de Uzbekistán a estrictos controlesLos servicios de seguridad de EE. UU. someten a la selección de Uzbekistán a estrictos controlesHoy, 13:41Estrella argelina promete derrotar a Lionel Messi y ArgentinaEstrella argelina promete derrotar a Lionel Messi y ArgentinaHoy, 12:10
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán