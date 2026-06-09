El Real Madrid se prepara para fichar a Nico Schlotterbeck del Borussia

La batalla oculta y feroz entre los grandes clubes en el mercado europeo de fichajes está entrando en una nueva fase. El Real Madrid, uno de los clubes más poderosos del fútbol español y mundial, está considerando muy seriamente la oportunidad de incorporar a Nico Schlotterbeck, un defensa hábil y rápido del Borussia Dortmund y de la selección nacional alemana. El famoso e influyente periódico alemán Bild informa en sus últimas noticias exclusivas que el club madrileño tiene como objetivo reforzar su línea defensiva precisamente con este talentoso futbolista.

La fuente hace especial hincapié en que el estilo de juego único del defensa alemán de 26 años ha gustado mucho a Jose Mourinho, el experimentado especialista que se espera que tome las riendas del 'Club Real' en un futuro próximo. El entrenador portugués 'Special One' planea renovar y reformar fundamentalmente la defensa del gigante madrileño y ha exigido a la directiva que fiche a Schlotterbeck. El club de Madrid ya ha iniciado comunicaciones directas y negociaciones con el talentoso futbolista y tiene la intención de enviar una oferta oficial de traspaso a los representantes del Dortmund pronto. Según los insiders, el propio Nico no ha ocultado a su entorno que desea vivamente continuar su carrera vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Se informa que el contrato laboral actual del prometedor futbolista con el Borussia Dortmund contiene ciertas cláusulas relacionadas con su participación en la Copa del Mundo y sus resultados de rendimiento. Si se cumplen estas condiciones, el valor del traspaso podría aumentar aún más. Actualmente, sin bonificaciones adicionales, el precio neto del traspaso de Schlotterbeck se estima en torno a los 50 a 60 millones de euros. El gigante madrileño está totalmente dispuesto a pagar esta cantidad.

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