Chelsea no venderá a estos siete jugadores en la ventana de fichajes de verano

·7·Deportes
Chelsea no venderá a estos siete jugadores en la ventana de fichajes de verano

Mientras comienzan intensas batallas en el mercado europeo de fichajes, el Chelsea de Londres, uno de los gigantes más famosos de Albión, ha tomado una decisión drástica para mantener su plantilla y fortalecer los cimientos del futuro. Los 'Blues' se proponen no considerar ninguna oferta financiera de otros clubes para varios jugadores clave y prometedores durante la actual ventana de transferencias de verano. Según la última información exclusiva del reconocido periodista e insider Simon Johnson, la dirección del club londinense ha declarado 'intocables' a siete estrellas del equipo.

La fuente señala específicamente que los 'Blues' no tienen absolutamente ninguna intención de vender a estos talentos, sin importar las sumas astronómicas ofrecidas. Los siguientes jugadores figuran en la lista de futbolistas intocables protegidos de cualquier oferta de traspaso:

  • Capitán del equipo y pilar Reece James;

  • Estrella ofensiva que se convirtió en una verdadera sensación la temporada pasada Cole Palmer;

  • El 'motor' en el centro del campo Moisés Caicedo;

  • Joven pilar de la línea defensiva Levi Colwill;

  • Jugador talentoso considerado el futuro del equipo Estevão;

  • Ofensivo y ágil João Pedro;

  • Además, prometedor defensa formado en la cantera Josh Acheampong.

La postura firme y resiliente de los aristócratas londinenses en el mercado de fichajes ciertamente no es casualidad. Cabe destacar que recientemente, el especialista español Xabi Alonso, que causó gran revuelo en el mundo del fútbol con sus hazañas en el Bayer Leverkusen, fue nombrado nuevo entrenador principal del Chelsea.

El talentoso entrenador firmó un contrato estratégico a largo plazo con el gigante londinense hasta el 30 de junio de 2030. Según los términos del contrato, el especialista español asumirá oficialmente sus responsabilidades en Stamford Bridge a partir del 1 de julio de este año. Precisamente debido a las exigencias de Alonso y su nuevo proyecto, los siete futbolistas mencionados anteriormente han sido designados como la piedra angular de la nueva era del equipo. Los aficionados londinenses esperan solo títulos y buen juego del Chelsea en la nueva temporada.

¡Sigan siempre las nuevas revoluciones tácticas de Xabi Alonso en el Chelsea, los movimientos de los 'Blues' en el mercado de fichajes de verano y las últimas noticias exclusivas sobre el fútbol inglés con nosotros en las páginas de Zamin!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Real Madrid anuncia oficialmente la dimisión del entrenador jefe Alvaro ArbeloaEl Real Madrid anuncia oficialmente la dimisión del entrenador jefe Alvaro ArbeloaHoy, 19:09El futuro rival de Uzbekistán, la RD del Congo, desaprovecha la oportunidad contra ChileEl futuro rival de Uzbekistán, la RD del Congo, desaprovecha la oportunidad contra ChileAyer, 18:57Maniche: Cristiano Ronaldo debe ser titular en el Mundial de 2026Maniche: Cristiano Ronaldo debe ser titular en el Mundial de 2026Ayer, 18:17Raul Jimenez regresa por sorpresa al WolverhamptonRaul Jimenez regresa por sorpresa al WolverhamptonAyer, 18:16Clasificación FIFA: ¿Cuántos puntos perdió Uzbekistán?Clasificación FIFA: ¿Cuántos puntos perdió Uzbekistán?Ayer, 18:10El francés Pierre Sage nombrado entrenador del Crystal PalaceEl francés Pierre Sage nombrado entrenador del Crystal PalaceAyer, 17:43
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán