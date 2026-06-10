Chelsea no venderá a estos siete jugadores en la ventana de fichajes de verano

Mientras comienzan intensas batallas en el mercado europeo de fichajes, el Chelsea de Londres, uno de los gigantes más famosos de Albión, ha tomado una decisión drástica para mantener su plantilla y fortalecer los cimientos del futuro. Los 'Blues' se proponen no considerar ninguna oferta financiera de otros clubes para varios jugadores clave y prometedores durante la actual ventana de transferencias de verano. Según la última información exclusiva del reconocido periodista e insider Simon Johnson, la dirección del club londinense ha declarado 'intocables' a siete estrellas del equipo.

La fuente señala específicamente que los 'Blues' no tienen absolutamente ninguna intención de vender a estos talentos, sin importar las sumas astronómicas ofrecidas. Los siguientes jugadores figuran en la lista de futbolistas intocables protegidos de cualquier oferta de traspaso:

Capitán del equipo y pilar Reece James ;

Estrella ofensiva que se convirtió en una verdadera sensación la temporada pasada Cole Palmer ;

El 'motor' en el centro del campo Moisés Caicedo ;

Joven pilar de la línea defensiva Levi Colwill ;

Jugador talentoso considerado el futuro del equipo Estevão ;

Ofensivo y ágil João Pedro ;

Además, prometedor defensa formado en la cantera Josh Acheampong.

La postura firme y resiliente de los aristócratas londinenses en el mercado de fichajes ciertamente no es casualidad. Cabe destacar que recientemente, el especialista español Xabi Alonso, que causó gran revuelo en el mundo del fútbol con sus hazañas en el Bayer Leverkusen, fue nombrado nuevo entrenador principal del Chelsea.

El talentoso entrenador firmó un contrato estratégico a largo plazo con el gigante londinense hasta el 30 de junio de 2030. Según los términos del contrato, el especialista español asumirá oficialmente sus responsabilidades en Stamford Bridge a partir del 1 de julio de este año. Precisamente debido a las exigencias de Alonso y su nuevo proyecto, los siete futbolistas mencionados anteriormente han sido designados como la piedra angular de la nueva era del equipo. Los aficionados londinenses esperan solo títulos y buen juego del Chelsea en la nueva temporada.

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