Una leyenda del Chelsea pide el fichaje de Marcus Rashford

·0·Deportes
Una leyenda del Chelsea pide el fichaje de Marcus Rashford

La antigua estrella del Chelsea, Joe Cole, ha instado al club londinense a considerar el fichaje del delantero del Manchester United, Marcus Rashford. El jugador de 28 años se prepara actualmente para regresar a Old Trafford tras una exitosa cesión en el FC Barcelona, aunque su futuro sigue siendo incierto. Así lo informa Goal.com .

Rashford tuvo una temporada de alto nivel en España, registrando 14 goles y 11 asistencias en todas las competiciones. Al ganar La Liga y la Supercopa de España con el Barcelona, demostró que ha recuperado su forma tras un periodo difícil en Manchester. Sin embargo, el equipo dirigido por Hansi Flick decidió no activar su opción de compra, prefiriendo priorizar el traspaso de Anthony Gordon.

En una entrevista con SunSport, Joe Cole declaró: “Todo depende del salario y del precio del traspaso. Rashford cumple muchos requisitos para el Chelsea, pero no deberían gastar demasiado. Necesita seguir trabajando en sí mismo, ya que recuperó la confianza en el Barcelona. El Chelsea debería hacer una consulta”.

El experto señaló que al Chelsea le faltan delanteros experimentados. Si Rashford se uniera al club londinense, se convertiría en uno de los jugadores más experimentados con casi 300 partidos en la Premier League. El Arsenal también está mostrando interés, ya que Mikel Arteta busca un jugador versátil para reforzar su ataque.

Cole también habló sobre la situación financiera del club. Cree que Xabi Alonso (refiriéndose al entrenador) debe actuar con inteligencia en el mercado. “El Chelsea ha gastado mucho dinero, ahora deben ser ahorradores. Si no se producen grandes fichajes, los aficionados deben aceptar al equipo tal y como es y entender que este no es el Chelsea de hace 10 años”, añadió el exjugador.

ChelseaManchester UnitedMarcus RashfordFichajesPremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gran limpieza en el Tottenham: Yves Bissouma y otros 10 jugadores dejan el clubGran limpieza en el Tottenham: Yves Bissouma y otros 10 jugadores dejan el clubHoy, 12:51Se forman los equipos simbólicos de los jugadores más jóvenes y más veteranos en el Mundial 2026Se forman los equipos simbólicos de los jugadores más jóvenes y más veteranos en el Mundial 2026Hoy, 12:45Paul Merson comparte una teoría sorprendente sobre la posible venta del capitán del Arsenal, Martin OdegaardPaul Merson comparte una teoría sorprendente sobre la posible venta del capitán del Arsenal, Martin OdegaardHoy, 12:39¿Cómo respondió Deschamps a las críticas sobre la posición de Mbappé?¿Cómo respondió Deschamps a las críticas sobre la posición de Mbappé?Hoy, 12:00Jose Mourinho se despide del Benfica y regresa al Real MadridJose Mourinho se despide del Benfica y regresa al Real MadridHoy, 11:55Mohamed Salah anuncia tres condiciones clave para su nuevo clubMohamed Salah anuncia tres condiciones clave para su nuevo clubHoy, 11:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán