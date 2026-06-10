Una leyenda del Chelsea pide el fichaje de Marcus Rashford

La antigua estrella del Chelsea, Joe Cole, ha instado al club londinense a considerar el fichaje del delantero del Manchester United, Marcus Rashford. El jugador de 28 años se prepara actualmente para regresar a Old Trafford tras una exitosa cesión en el FC Barcelona, aunque su futuro sigue siendo incierto. Así lo informa Goal.com .

Rashford tuvo una temporada de alto nivel en España, registrando 14 goles y 11 asistencias en todas las competiciones. Al ganar La Liga y la Supercopa de España con el Barcelona, demostró que ha recuperado su forma tras un periodo difícil en Manchester. Sin embargo, el equipo dirigido por Hansi Flick decidió no activar su opción de compra, prefiriendo priorizar el traspaso de Anthony Gordon.

En una entrevista con SunSport, Joe Cole declaró: “Todo depende del salario y del precio del traspaso. Rashford cumple muchos requisitos para el Chelsea, pero no deberían gastar demasiado. Necesita seguir trabajando en sí mismo, ya que recuperó la confianza en el Barcelona. El Chelsea debería hacer una consulta”.

El experto señaló que al Chelsea le faltan delanteros experimentados. Si Rashford se uniera al club londinense, se convertiría en uno de los jugadores más experimentados con casi 300 partidos en la Premier League. El Arsenal también está mostrando interés, ya que Mikel Arteta busca un jugador versátil para reforzar su ataque.

Cole también habló sobre la situación financiera del club. Cree que Xabi Alonso (refiriéndose al entrenador) debe actuar con inteligencia en el mercado. “El Chelsea ha gastado mucho dinero, ahora deben ser ahorradores. Si no se producen grandes fichajes, los aficionados deben aceptar al equipo tal y como es y entender que este no es el Chelsea de hace 10 años”, añadió el exjugador.