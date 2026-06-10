Estrellas del Chelsea hacen una aparición sorpresa en un extraño cortometraje de Madonna

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Estrellas del Chelsea hacen una aparición sorpresa en un extraño cortometraje de Madonna

Los delanteros del Chelsea, Cole Palmer y Joao Pedro, han sorprendido a los aficionados al fútbol al hacer una aparición inesperada en un nuevo cortometraje dirigido por la leyenda del pop Madonna. Tras perderse la Copa del Mundo al finalizar la temporada, las dos estrellas aparecieron en el proyecto de 14 minutos de la cantante titulado "Confessions II", concretamente en una escena en un baño público. Así lo informa Goal.com .

El proyecto se presenta como una secuela del icónico álbum de Madonna de 2005, "Confessions on a Dance Floor". Los jugadores del Chelsea aparecieron junto a actores de alto perfil: el proyecto también cuenta con el actor británico Benedict Cumberbatch, la supermodelo Kate Moss y la cantante estadounidense Sabrina Carpenter. La participación de los futbolistas en esta extraña escena provocó grandes debates en las redes sociales.

Se sabe que mientras 10 jugadores del Chelsea se dirigieron a la Copa del Mundo, Palmer y Pedro quedaron fuera del torneo. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, no incluyó a Palmer en la convocatoria, mientras que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, no seleccionó a Pedro. Esto permitió a los jugadores probar suerte en la industria del entretenimiento durante su tiempo libre.

Joao Pedro tuvo una temporada productiva, marcando 20 goles en todas las competiciones tras su traspaso desde el Brighton. Para Cole Palmer, la temporada fue algo decepcionante; debido a las lesiones, se limitó a 11 goles en 34 partidos. El Chelsea terminó la Premier League en el décimo puesto, quedándose fuera de las competiciones europeas.

Madonna no es ajena a los clubes londinenses. En febrero, fue vista en el Tottenham Hotspur Stadium con sus hijas, que juegan en la academia del Tottenham. También asistió al partido en Stamford Bridge en octubre, donde presenció la victoria del Chelsea sobre el Liverpool.

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