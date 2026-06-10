Tottenham ficha a Marcos Senesi

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Tottenham ficha a Marcos Senesi

El club londinense Tottenham ha anunciado oficialmente el fichaje del defensa de la selección argentina, Marcos Senesi. El jugador se unió al club de la capital como agente libre tras finalizar su contrato con el Bournemouth. El defensa central zurdo comenzará a entrenar con el equipo el 1 de julio. Así lo informa Goal.com .

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi sigue reforzando su plantilla de cara a la nueva temporada. Senesi demostró su valía durante sus cuatro temporadas en el Bournemouth. Llegó a Inglaterra procedente del Feyenoord en 2022 por 15 millones de euros. El defensa argentino no ocultó su alegría tras unirse a su nuevo club: "Es una sensación especial ser jugador del Tottenham. Desde el primer minuto, el club demostró cuánto me querían como parte de su proyecto", dijo el jugador.

Marcos Senesi disputó un total de 128 partidos con el Bournemouth, anotando 6 goles. Antes de eso, participó en 116 encuentros con el Feyenoord neerlandés, marcando en 9 ocasiones. El experimentado defensa destacó que su objetivo es ganar títulos con el Tottenham y hacer felices a los aficionados.

El director deportivo del club, Johan Lange, y el entrenador principal, Roberto De Zerbi, expresaron opiniones positivas sobre el nuevo fichaje. De Zerbi elogió las habilidades de Senesi con el balón y su flexibilidad táctica. Según el entrenador, la experiencia de Marcos y su capacidad para leer el juego fortalecerán significativamente la línea defensiva del equipo.

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Nodirbek Razzokov
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