España no quiere correr riesgos con el regreso de Lamine Yamal

·0·Deportes
España no quiere correr riesgos con el regreso de Lamine Yamal

La selección española está adoptando un enfoque paciente respecto al estado físico de Lamine Yamal. Aitor Karanka, director técnico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), declaró que no acelerarán el regreso de la estrella del Barcelona al terreno de juego. A pocos días del inicio del Mundial, la lesión del adolescente había causado preocupación entre los aficionados. Así lo informa Goal.com .

Las relaciones entre la federación y el FC Barcelona han sido a menudo tensas durante las pausas internacionales, pero Karanka subrayó que esta vez no hay malentendidos. Según él, ambas partes están en contacto constante sobre el proceso de rehabilitación de Yamal. Como recordatorio, el jugador sufrió una lesión en la pierna izquierda durante un partido de La Liga contra el Celta a finales de abril.

"Evaluaremos cuál es el momento más adecuado para su regreso. Nuestra relación con el director deportivo del Barcelona, Deco, y Bojan Krkic es excelente. La transparencia es lo más importante. Estamos siguiendo la situación junto con los servicios médicos del club", dijo Karanka en una rueda de prensa.

La selección española disputará sus partidos de la fase de grupos del Mundial contra Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí. Aunque hay rumores de que Yamal podría estar listo para el tercer partido de grupo, el cuerpo técnico se niega a establecer una fecha límite exacta. El objetivo principal es preservar la salud a largo plazo del jugador.

Además de Lamine Yamal, el estado físico de Nico Williams y Victor Munoz en el equipo de Luis de la Fuente también está bajo supervisión médica. Karanka señaló que la decisión final la tomará el seleccionador basándose en el informe de los médicos. España está siendo cautelosa con su plantilla para poner fin a su racha de torneos sin éxito desde la victoria de 2010.

Lamine YamalEspañaBarcelonaMundialLesión
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Chelsea se separa del hermano de Michael OliseEl Chelsea se separa del hermano de Michael OliseHoy, 19:34Lionel Messi promete defender el título de campeón del mundoLionel Messi promete defender el título de campeón del mundoHoy, 19:33Messi hace una declaración sobre su lesión tras el partido contra IslandiaMessi hace una declaración sobre su lesión tras el partido contra IslandiaHoy, 19:16Joshua Kimmich admite que estuvo cerca de dejar el BayernJoshua Kimmich admite que estuvo cerca de dejar el BayernAyer, 17:59Sebastian Kehl rechaza la oferta del TottenhamSebastian Kehl rechaza la oferta del TottenhamAyer, 17:52Tottenham ficha a Marcos SenesiTottenham ficha a Marcos SenesiAyer, 17:34
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán