España no quiere correr riesgos con el regreso de Lamine Yamal

La selección española está adoptando un enfoque paciente respecto al estado físico de Lamine Yamal. Aitor Karanka, director técnico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), declaró que no acelerarán el regreso de la estrella del Barcelona al terreno de juego. A pocos días del inicio del Mundial, la lesión del adolescente había causado preocupación entre los aficionados. Así lo informa Goal.com .

Las relaciones entre la federación y el FC Barcelona han sido a menudo tensas durante las pausas internacionales, pero Karanka subrayó que esta vez no hay malentendidos. Según él, ambas partes están en contacto constante sobre el proceso de rehabilitación de Yamal. Como recordatorio, el jugador sufrió una lesión en la pierna izquierda durante un partido de La Liga contra el Celta a finales de abril.

"Evaluaremos cuál es el momento más adecuado para su regreso. Nuestra relación con el director deportivo del Barcelona, Deco, y Bojan Krkic es excelente. La transparencia es lo más importante. Estamos siguiendo la situación junto con los servicios médicos del club", dijo Karanka en una rueda de prensa.

La selección española disputará sus partidos de la fase de grupos del Mundial contra Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí. Aunque hay rumores de que Yamal podría estar listo para el tercer partido de grupo, el cuerpo técnico se niega a establecer una fecha límite exacta. El objetivo principal es preservar la salud a largo plazo del jugador.

Además de Lamine Yamal, el estado físico de Nico Williams y Victor Munoz en el equipo de Luis de la Fuente también está bajo supervisión médica. Karanka señaló que la decisión final la tomará el seleccionador basándose en el informe de los médicos. España está siendo cautelosa con su plantilla para poner fin a su racha de torneos sin éxito desde la victoria de 2010.