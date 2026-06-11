El City confirma oficialmente la salida de Bernardo Silva y John Stones

·45·Deportes
El City confirma oficialmente la salida de Bernardo Silva y John Stones

Con el final de la temporada de fútbol europeo y la proximidad del mercado de fichajes, ha comenzado una época de cambios profundos. El Manchester City, la fuerza más dominante del fútbol inglés y mundial en los últimos años, ha resuelto los asuntos organizativos de varios jugadores clave cuyos contratos finalizaban tras la temporada 2025/2026. Esto ha generado un importante alivio financiero en la masa salarial de los «Citizens».

Según los últimos datos del registro oficial de la Premier League (PL), dos verdaderas leyendas que dejaron una huella imborrable en la historia moderna del club y fueron figuras centrales en la conquista de numerosos trofeos abandonan el equipo. Los expertos sugieren que esta pérdida podría marcar el fin de la hegemonía histórica del Manchester City en las competiciones nacionales.

Se espera que no solo partan estrellas experimentadas del primer equipo, sino también dos jóvenes talentos prometedores de la cantera. El nuevo director deportivo, Hugo Viana, y la directiva han revisado las perspectivas de todos los jugadores que terminan contrato. En total, cuatro futbolistas dejarán oficialmente el Etihad Stadium este verano.

Tras la confirmación oficial de la Premier League, el Manchester City ha presentado toda la documentación necesaria para la salida del virtuoso portugués Bernardo Silva y de uno de los defensas más fiables del fútbol inglés, John Stones, cuyos contratos expiran el 30 de junio. Ambas estrellas han decidido abrir una nueva etapa en sus carreras.

Además, Ezra Carrington y Ashton Muir, quienes tenían contratos profesionales en la academia, también se despedirán de Manchester este verano para unirse a otros clubes. Veremos cómo este gran proceso de renovación afecta al equipo de Enzo Maresca la próxima temporada.

¡Sigue las últimas noticias sobre los objetivos de fichaje del Manchester City, los nuevos destinos de Bernardo Silva y John Stones, y todo el fútbol europeo aquí en Zamin!

Manchester CityBernardo SilvaJohn StonesHugo VianaEtihad Stadium
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mehdi Taremi expresa su preocupación por el ambiente tenso en el Mundial 2026Mehdi Taremi expresa su preocupación por el ambiente tenso en el Mundial 2026Hoy, 06:11Mourinho se opone al plan del Real Madrid de fichar a Julián ÁlvarezMourinho se opone al plan del Real Madrid de fichar a Julián ÁlvarezHoy, 06:03Diputados kazajos apoyarán a Uzbekistán en el Mundial 2026Diputados kazajos apoyarán a Uzbekistán en el Mundial 2026Hoy, 05:03Fenerbahçe ha iniciado negociaciones para el traspaso de ShomurodovFenerbahçe ha iniciado negociaciones para el traspaso de ShomurodovHoy, 04:55Raphinha: Vinicius Junior traerá a Brasil su sexto título mundialRaphinha: Vinicius Junior traerá a Brasil su sexto título mundialHoy, 22:15El Chelsea se separa del hermano de Michael OliseEl Chelsea se separa del hermano de Michael OliseHoy, 19:34
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán