Con el final de la temporada de fútbol europeo y la proximidad del mercado de fichajes, ha comenzado una época de cambios profundos. El Manchester City, la fuerza más dominante del fútbol inglés y mundial en los últimos años, ha resuelto los asuntos organizativos de varios jugadores clave cuyos contratos finalizaban tras la temporada 2025/2026. Esto ha generado un importante alivio financiero en la masa salarial de los «Citizens».

Según los últimos datos del registro oficial de la Premier League (PL), dos verdaderas leyendas que dejaron una huella imborrable en la historia moderna del club y fueron figuras centrales en la conquista de numerosos trofeos abandonan el equipo. Los expertos sugieren que esta pérdida podría marcar el fin de la hegemonía histórica del Manchester City en las competiciones nacionales.

Se espera que no solo partan estrellas experimentadas del primer equipo, sino también dos jóvenes talentos prometedores de la cantera. El nuevo director deportivo, Hugo Viana, y la directiva han revisado las perspectivas de todos los jugadores que terminan contrato. En total, cuatro futbolistas dejarán oficialmente el Etihad Stadium este verano.

Tras la confirmación oficial de la Premier League, el Manchester City ha presentado toda la documentación necesaria para la salida del virtuoso portugués Bernardo Silva y de uno de los defensas más fiables del fútbol inglés, John Stones, cuyos contratos expiran el 30 de junio. Ambas estrellas han decidido abrir una nueva etapa en sus carreras.

Además, Ezra Carrington y Ashton Muir, quienes tenían contratos profesionales en la academia, también se despedirán de Manchester este verano para unirse a otros clubes. Veremos cómo este gran proceso de renovación afecta al equipo de Enzo Maresca la próxima temporada.

¡Sigue las últimas noticias sobre los objetivos de fichaje del Manchester City, los nuevos destinos de Bernardo Silva y John Stones, y todo el fútbol europeo aquí en Zamin!