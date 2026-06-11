José Mourinho vuelve al Real Madrid: Michael Owen sobre el sorprendente nombramiento

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José Mourinho vuelve al Real Madrid: Michael Owen sobre el sorprendente nombramiento

José Mourinho regresa al mando del Real Madrid, pero ¿puede el 'Special One' seguir garantizando el éxito? El exdelantero de los 'blancos', Michael Owen, compartió sus impresiones sobre este sorprendente nombramiento en el Santiago Bernabéu en una entrevista exclusiva con GOAL, especulando sobre si el técnico portugués podrá sobrevivir una temporada en el club más exigente del mundo. Goal.com informa.

Mourinho dirigió al Madrid en 178 partidos entre 2010 y 2013, ganando el título de La Liga y la Copa del Rey. En aquel entonces, luchó contra el estelar FC Barcelona de Pep Guardiola y rivales como Lionel Messi. Desde entonces, ganó la Premier League con el Chelsea y la Europa League con el Manchester United, pero el último gran trofeo del entrenador de 63 años fue la Conference League 2022 con la Roma.

Michael Owen no ocultó su sorpresa ante el nombramiento: "Fue una decisión inesperada para mí. No ha tenido resultados fantásticos en sus últimos trabajos. El Barcelona está en muy buena forma actualmente, por lo que el trabajo de Mourinho no será fácil. El Real Madrid tiene dinero, un gran estadio y una plantilla fuerte, pero me sorprende por qué el club ha depositado su confianza específicamente en él", dijo el exjugador.

Como el Real Madrid se ha quedado sin grandes trofeos en las dos últimas temporadas, Florentino Pérez decidió arriesgarse de nuevo. Sin embargo, en opinión de Owen, la llegada de Mourinho no garantiza las victorias de antaño. "Hace 15 años se podía decir que contratarlo era una garantía de éxito. Ahora, no está claro si la victoria merece la pena soportar las dificultades de su carácter. Si la victoria estuviera garantizada, entendería la decisión, pero ahora no existe tal garantía", añadió.

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Nodirbek Razzokov
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