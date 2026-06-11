Mientras comienzan los emocionantes partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y las ventas de entradas para los partidos con participación de Uzbekistán baten récords, han llegado noticias extremadamente agradables y financieramente beneficiosas de la FIFA para nuestros clubes nacionales. La organización dirigida por Gianni Infantino la circular oficial n.º 1965 ha sido publicada. Este documento oficial detalla las cantidades de compensación que se pagarán a los clubes por los jugadores que representaron a sus países tanto en las fases de clasificación como en la fase final de la actual Copa Mundial.

Según la información publicada, la FIFA ha asignado un total de 100 millones de dólares estadounidenses para las largas e intensas fases de clasificación. Como resultado de la distribución de estos fondos, cada club del mundo recibirá un pago garantizado de aproximadamente 2,362 dólares estadounidenses por cada partido oficial en el que su jugador esté incluido en el acta (protocolo) durante las eliminatorias de la Copa Mundial.

El aspecto más importante y gratificante aquí es que no importa si el jugador convocado jugó en el campo o permaneció en el banquillo. Si el jugador figuraba en el acta oficial del partido, la FIFA transferirá el importe total a la cuenta del club. Los cálculos analíticos preliminares de la Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán (UzPFL) muestran que nuestros clubes de la Superliga obtendrán importantes ingresos financieros en función del número de jugadores aportados a las selecciones nacionales y sus partidos. Aunque pueden producirse ligeras diferencias tras la confirmación final de la FIFA, el panorama general sigue siendo muy positivo.

¡Eso no es todo! La organización internacional de fútbol anunció que ha asignado 250 millones de dólares estadounidenses adicionales para la fase final de la Copa Mundial que se está celebrando actualmente en Norteamérica. Según las nuevas normas, los clubes recibirán una compensación de aproximadamente 5,000 dólares estadounidenses por cada día que sus jugadores estén incluidos en la plantilla de la fase final. Teniendo en cuenta que la competición dura más de un mes, se trata de una cantidad considerable.

Como información, decimos con inmenso orgullo que la selección nacional de Uzbekistán, dirigida por la leyenda italiana Fabio Cannavaro, participa por primera vez en su historia en la fase final de una Copa Mundial. Gracias a este logro histórico, los clubes de nuestro campeonato nacional (Superliga) también tienen la oportunidad de enriquecer sus arcas con importantes cantidades de divisas extranjeras durante la Copa Mundial. Estos fondos servirán sin duda para desarrollar las academias de fútbol y las infraestructuras de nuestro país. ¡Deseamos suerte a nuestros representantes en el campo y prosperidad a nuestros clubes!

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