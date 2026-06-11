Por qué Kyle Walker cree que Jude Bellingham debe ser titular

El ex defensa de Inglaterra Kyle Walker ha opinado sobre el debate acerca del lugar de Jude Bellingham en el equipo dirigido por Thomas Tuchel. Recientemente, han aumentado las peticiones para sentar en el banquillo a la estrella del Real Madrid debido a las impresionantes actuaciones del centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers. Sin embargo, Walker cree que la influencia única de Bellingham en el campo sigue siendo un factor irremplazable para el equipo nacional. Así lo informa Goal.com informa .

La selección de Inglaterra ganó 3-0 contra Costa Rica en su último partido de preparación antes de la Copa del Mundo. En este encuentro, Bellingham operó en la posición de número diez, participando activamente en la organización de la jugada que terminó en el penalti provocado por Anthony Gordon. No obstante, la competencia en la plantilla de Tuchel se está intensificando: Morgan Rogers presiona por un puesto en el once inicial, mientras que Marcus Rashford mantiene una seria lucha con Gordon por la banda izquierda.

El ex defensa del Manchester City analizó la situación táctica en su columna para The Sun. "Thomas Tuchel se enfrenta a decisiones difíciles en posiciones clave. El dilema entre Jude Bellingham o Morgan Rogers, así como la competencia entre Gordon y Rashford en la banda izquierda. Para mí, Jude está un poco por delante por ahora, pero eso no disminuye la habilidad de Morgan. Estuve con él en el Manchester City, es un chico muy trabajador", escribió Walker.

Walker destacó que la presencia de Bellingham en el campo mantiene a los defensas rivales en constante ansiedad. Que Morgan Rogers haya alcanzado tal nivel en poco tiempo y compita con una estrella del Real Madrid es testimonio de su gran potencial. Rogers ya demostró su valía en el Middlesbrough y el Aston Villa, y ya se ha convertido en campeón de Europa.

Inglaterra se enfrentará a Ghana, Panamá y Croacia en el Grupo L de la Copa del Mundo. Recordando la derrota en la semifinal de 2018, Walker enfatizó que nunca se debe subestimar a Croacia: "No hay que olvidar que Croacia eliminó a Brasil del torneo en 2022. Han logrado con éxito un relevo generacional y son capaces de dar sorpresas".