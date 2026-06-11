Teddy Sheringham: Michael Carrick repetirá el camino de Guardiola en el Manchester United

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Teddy Sheringham: Michael Carrick repetirá el camino de Guardiola en el Manchester United

La leyenda del Manchester United, Teddy Sheringham, ha respaldado el nombramiento de Michael Carrick como entrenador principal del club y ha criticado a quienes lo comparan con Ole Gunnar Solskjaer. El exdelantero insiste en que el nuevo técnico posee el potencial táctico único necesario para replicar el éxito histórico que Pep Guardiola logró en el FC Barcelona. Así lo informa Goal.com .

La directiva del club firmó un contrato permanente de dos años con Carrick en mayo después de su éxito como entrenador interino. El excentrocampista, que tomó las riendas tras la salida de Ruben Amorim en enero, transformó los resultados del club ganando 11 de sus 16 partidos. Lo más importante es que Carrick aseguró la clasificación para la Champions League, incluyendo victorias sobre rivales como el Manchester City.

Algunos expertos temen que el nombramiento de Carrick termine en un declive similar al de la era Solskjaer. Sin embargo, Sheringham descartó estas nociones: "Me gusta que Michael Carrick haya conseguido el trabajo. Cambió mucho en poco tiempo y los jugadores se adaptaron a su estilo. Es una tontería compararlo con Solskjaer. Carrick se ganó esta oportunidad con su trabajo duro".

Sheringham cree que la trayectoria como entrenador de Carrick se asemeja a la del legendario Pep Guardiola. "La situación de Michael en el Manchester United me recuerda a cuando Pep Guardiola llegó al FC Barcelona. También llegó de forma inesperada y logró grandes cosas. Carrick ganó experiencia en el Middlesbrough y ahora es imparable", añadió el exdelantero.

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