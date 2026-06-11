James Rodriguez cree en las posibilidades de Luis Diaz para el Balón de Oro

·47·Deportes
James Rodriguez cree en las posibilidades de Luis Diaz para el Balón de Oro

El capitán de la selección de Colombia, James Rodriguez, considera a su compañero Luis Diaz un candidato digno al Balón de Oro tras sus destacadas actuaciones esta temporada. El experimentado centrocampista afirmó que si el equipo nacional llega lejos en el torneo mundial, esto consolidará aún más el estatus de clase mundial del extremo. Así lo informa Goal.com .

Luis Diaz tuvo una temporada nacional exitosa con el Bayern, ganando tanto la Bundesliga como la Copa de Alemania. El extremo de 29 años registró un resultado impresionante de 26 goles y 23 asistencias en todas las competiciones. Solo Michael Olise logró más asistencias para el equipo.

James Rodriguez elogió el potencial de su compatriota diciendo: "¿Luis Diaz y el Balón de Oro? ¿Por qué no? Para mí, ya es uno de los cinco mejores jugadores del mundo en este momento. Si llegamos a la final, podría ganar este premio".

Si Luis Diaz gana este prestigioso galardón, se convertiría en el primer ganador colombiano de la historia. Anteriormente, Radamel Falcao terminó quinto en 2012 y el propio James Rodriguez octavo en 2014. Como recordatorio, la ceremonia del Balón de Oro 2026 se ha trasladado de París a Londres y tendrá lugar el 26 de octubre.

La selección de Colombia está finalizando actualmente sus últimos preparativos tácticos. Los pupilos de Nestor Lorenzo se enfrentarán a Uzbekistán, la RD Congo y Portugal en la fase de grupos. Los sudamericanos comenzarán su camino el 18 de junio contra Uzbekistán.

Luis DiazJames RodriguezBayernBalón de OroColombia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

David Seaman critica al Manchester United y menosprecia a FernandesDavid Seaman critica al Manchester United y menosprecia a FernandesHoy, 13:33La reacción de Basaksehir a la participación de Abbosbek Fayzullayev en el Mundial 2026La reacción de Basaksehir a la participación de Abbosbek Fayzullayev en el Mundial 2026Hoy, 13:14¿Volverá Trent Alexander-Arnold a la Premier League?¿Volverá Trent Alexander-Arnold a la Premier League?Hoy, 13:11Martinez dice que no hay jugador que pueda reemplazar a RonaldoMartinez dice que no hay jugador que pueda reemplazar a RonaldoHoy, 13:00Teddy Sheringham: Michael Carrick repetirá el camino de Guardiola en el Manchester UnitedTeddy Sheringham: Michael Carrick repetirá el camino de Guardiola en el Manchester UnitedHoy, 12:56Lewis recuerda con humor su tiempo en prisión antes de su pelea al aire libreLewis recuerda con humor su tiempo en prisión antes de su pelea al aire libreHoy, 12:48
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán