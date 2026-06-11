James Rodriguez cree en las posibilidades de Luis Diaz para el Balón de Oro

El capitán de la selección de Colombia, James Rodriguez, considera a su compañero Luis Diaz un candidato digno al Balón de Oro tras sus destacadas actuaciones esta temporada. El experimentado centrocampista afirmó que si el equipo nacional llega lejos en el torneo mundial, esto consolidará aún más el estatus de clase mundial del extremo. Así lo informa Goal.com .

Luis Diaz tuvo una temporada nacional exitosa con el Bayern, ganando tanto la Bundesliga como la Copa de Alemania. El extremo de 29 años registró un resultado impresionante de 26 goles y 23 asistencias en todas las competiciones. Solo Michael Olise logró más asistencias para el equipo.

James Rodriguez elogió el potencial de su compatriota diciendo: "¿Luis Diaz y el Balón de Oro? ¿Por qué no? Para mí, ya es uno de los cinco mejores jugadores del mundo en este momento. Si llegamos a la final, podría ganar este premio".

Si Luis Diaz gana este prestigioso galardón, se convertiría en el primer ganador colombiano de la historia. Anteriormente, Radamel Falcao terminó quinto en 2012 y el propio James Rodriguez octavo en 2014. Como recordatorio, la ceremonia del Balón de Oro 2026 se ha trasladado de París a Londres y tendrá lugar el 26 de octubre.

La selección de Colombia está finalizando actualmente sus últimos preparativos tácticos. Los pupilos de Nestor Lorenzo se enfrentarán a Uzbekistán, la RD Congo y Portugal en la fase de grupos. Los sudamericanos comenzarán su camino el 18 de junio contra Uzbekistán.