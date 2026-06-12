El hijo de Djibril Cissé firma su primer contrato profesional con el Liverpool

Prince Cissé, hijo del exdelantero del Liverpool y ganador de la Champions League Djibril Cissé, ha firmado su primer contrato profesional con el club. El defensa de 17 años se ganó esta recompensa tras sus destacadas actuaciones y su exitoso desarrollo en la academia durante la temporada 2025-26. El Liverpool confirmó que se han firmado nuevos acuerdos con ocho jóvenes talentos que han brillado en el centro de entrenamiento AXA, según informa Goal.com .

El joven defensa se convirtió en un jugador clave para el equipo sub-18 la temporada pasada. Disputó 19 partidos de liga y fue capitán en cuatro ocasiones. Cissé también debutó en la UEFA Youth League y logró marcar en su primer partido con el equipo sub-21. El nuevo contrato se extiende hasta 2029, la duración máxima permitida para un jugador de su edad.

Curiosamente, mientras que su padre Djibril Cissé fue un delantero veloz que marcó 24 goles en 79 partidos con el Liverpool, Prince se está haciendo un nombre en el otro extremo del campo. Debido a cambios tácticos la temporada pasada, fue trasladado del ataque a la defensa central, una decisión que resultó ser muy efectiva. Prince dice que ve videos de los partidos de su padre y admira su velocidad y sus icónicos peinados.

"Mi padre era un delantero peligroso contra el que no me gustaría jugar. Como mi capacidad goleadora no era tan alta, me pasé a la defensa, pero creo que incluso le he superado en términos de velocidad", comenta el joven futbolista. Prince Cissé tiene como objetivo llegar al primer equipo del Liverpool y ganar trofeos prestigiosos como la Champions League y la FA Cup, al igual que su padre.