El hijo de Djibril Cissé firma su primer contrato profesional con el Liverpool

·25·Deportes
El hijo de Djibril Cissé firma su primer contrato profesional con el Liverpool

Prince Cissé, hijo del exdelantero del Liverpool y ganador de la Champions League Djibril Cissé, ha firmado su primer contrato profesional con el club. El defensa de 17 años se ganó esta recompensa tras sus destacadas actuaciones y su exitoso desarrollo en la academia durante la temporada 2025-26. El Liverpool confirmó que se han firmado nuevos acuerdos con ocho jóvenes talentos que han brillado en el centro de entrenamiento AXA, según informa Goal.com .

El joven defensa se convirtió en un jugador clave para el equipo sub-18 la temporada pasada. Disputó 19 partidos de liga y fue capitán en cuatro ocasiones. Cissé también debutó en la UEFA Youth League y logró marcar en su primer partido con el equipo sub-21. El nuevo contrato se extiende hasta 2029, la duración máxima permitida para un jugador de su edad.

Curiosamente, mientras que su padre Djibril Cissé fue un delantero veloz que marcó 24 goles en 79 partidos con el Liverpool, Prince se está haciendo un nombre en el otro extremo del campo. Debido a cambios tácticos la temporada pasada, fue trasladado del ataque a la defensa central, una decisión que resultó ser muy efectiva. Prince dice que ve videos de los partidos de su padre y admira su velocidad y sus icónicos peinados.

"Mi padre era un delantero peligroso contra el que no me gustaría jugar. Como mi capacidad goleadora no era tan alta, me pasé a la defensa, pero creo que incluso le he superado en términos de velocidad", comenta el joven futbolista. Prince Cissé tiene como objetivo llegar al primer equipo del Liverpool y ganar trofeos prestigiosos como la Champions League y la FA Cup, al igual que su padre.

LiverpoolDjibril CisséFichajePremier LeagueChampions League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Lamine Yamal y Nico Williams regresan a los entrenamientos de la selección españolaLamine Yamal y Nico Williams regresan a los entrenamientos de la selección españolaHoy, 20:39El Bayern Múnich ofrece 53 millones de euros por el traspaso de Ismael SaibariEl Bayern Múnich ofrece 53 millones de euros por el traspaso de Ismael SaibariHoy, 20:35Masharipov participa en la sesión de fotos oficial de la selección nacional para la Copa Mundial 2026Masharipov participa en la sesión de fotos oficial de la selección nacional para la Copa Mundial 2026Hoy, 19:49Un experto kazajo revela el secreto del éxito del fútbol uzbekoUn experto kazajo revela el secreto del éxito del fútbol uzbekoHoy, 19:39José Mourinho nombrado oficialmente entrenador del Real MadridJosé Mourinho nombrado oficialmente entrenador del Real MadridHoy, 19:00El ganador de la Copa Mundial 2026 obtendrá el mayor premio en metálico de la historiaEl ganador de la Copa Mundial 2026 obtendrá el mayor premio en metálico de la historiaAyer, 18:57
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán