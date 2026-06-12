Sobre Diogo Jota y su sueño incumplido de la Copa del Mundo

·0·Deportes
Sobre Diogo Jota y su sueño incumplido de la Copa del Mundo

El 16 de octubre de 2022, a pocos segundos de finalizar la victoria del Liverpool por 1-0 sobre el Manchester City, Diogo Jota se vio obligado a abandonar el campo debido a una grave lesión muscular. El entrenador Jürgen Klopp percibió de inmediato la gravedad de la situación. Debido a una lesión en el gemelo, Jota estuvo de baja varios meses, lo que le impidió participar en el Mundial de Catar. Así lo informa Goal.com .

Diogo Jota recuerda esos momentos como el golpe más duro de su carrera. El jugador escribió en sus redes sociales que su sueño de participar en su primera Copa del Mundo se había desvanecido, pero que seguiría apoyando a su equipo desde fuera. Klopp intentó darle apoyo emocional, pero para Jota fue una pérdida enorme.

"El día después de la lesión, Jürgen me dio un fuerte abrazo. Sabía que no tenía sentido hablar mucho en ese momento y simplemente intentó consolarme", cuenta Diogo Jota. Aunque la atención constante del entrenador durante la rehabilitación dio fuerzas al jugador, perderse el torneo más importante de su carrera fue doloroso.

Hoy en día, el delantero, convertido en una pieza fundamental del Liverpool y de la selección de Portugal, ha superado aquellas dificultades. Su historia habla de las lesiones inesperadas en el fútbol profesional y de la fuerza de voluntad necesaria para recuperarse.

LiverpoolDiogo JotaJürgen KloppPortugalFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El hijo de Djibril Cissé firma su primer contrato profesional con el LiverpoolEl hijo de Djibril Cissé firma su primer contrato profesional con el LiverpoolHoy, 20:57Lamine Yamal y Nico Williams regresan a los entrenamientos de la selección españolaLamine Yamal y Nico Williams regresan a los entrenamientos de la selección españolaHoy, 20:39El Bayern Múnich ofrece 53 millones de euros por el traspaso de Ismael SaibariEl Bayern Múnich ofrece 53 millones de euros por el traspaso de Ismael SaibariHoy, 20:35Masharipov participa en la sesión de fotos oficial de la selección nacional para la Copa Mundial 2026Masharipov participa en la sesión de fotos oficial de la selección nacional para la Copa Mundial 2026Hoy, 19:49Un experto kazajo revela el secreto del éxito del fútbol uzbekoUn experto kazajo revela el secreto del éxito del fútbol uzbekoHoy, 19:39José Mourinho nombrado oficialmente entrenador del Real MadridJosé Mourinho nombrado oficialmente entrenador del Real MadridHoy, 19:00
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán