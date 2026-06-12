Junto a las intensas batallas de la Copa del Mundo, el mercado de fichajes está presenciando verdaderas sensaciones. El Real Madrid, que se ha convertido en el centro de atención de los medios deportivos tras el regreso del legendario entrenador José Mourinho, ha realizado su próximo movimiento estelar. Bernardo Silva, el talentoso centrocampista portugués que ha estado en el punto de mira de muchos grandes clubes, continuará su carrera en España. Según un informe exclusivo del mundialmente famoso y fiable insider Fabrizio Romano, el «club blanco» ha llegado a un acuerdo total con el experimentado mediapunta.

Según la última información, la estrella portuguesa de 31 años ha firmado con el superclub madrileño un contrato hasta el verano de 2028 oficial. Cabe destacar que este acuerdo incluye una cláusula específica que permite extender la colaboración un año más, hasta 2029, por mutuo consentimiento.

Adiós al Manchester City y traspaso gratuito al Madrid

El aspecto más alegre y sorprendente para los aficionados al fútbol europeo es que el talentoso centrocampista abandonó oficialmente el Manchester City tras finalizar su contrato. Esto permitió al gigante de La Liga, el Real Madrid, incorporar a este jugador de alto nivel de forma totalmente gratuita, es decir, como agente libre a su plantilla. Tras haber ganado numerosos trofeos bajo Pep Guardiola, incluyendo la Champions League y las medallas de oro de la Premier League, Bernardo buscará ahora nuevos éxitos en el Santiago Bernabéu.

Bernardo Silva destaca por su visión de juego, sus pases precisos y su incansable ética de trabajo. Durante la temporada pasada, disputó con los «Cityzens» un total de 53 partidos en todas las competiciones, logrando registrar tres goles y cinco asistencias. Según los analistas del prestigioso portal Transfermarkt el valor de mercado teórico actual de la estrella portuguesa es de 22 millones de euros.

Los aficionados madridistas no tienen dudas de que el tándem José Mourinho y Bernardo Silva aportará aún más encanto y fuerza al centro del campo de los «merengues» la próxima temporada. ¡La lucha en La Liga sin duda se intensificará!

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