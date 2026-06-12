Marcos Senesi convocado a la selección argentina en lugar del lesionado Balerdi

El defensa Marcos Senesi, quien se espera que se una al Tottenham, ha sido incluido en la lista definitiva de Argentina para la Copa del Mundo, reemplazando al lesionado Leonardo Balerdi. El versátil defensa central ha viajado al campo de entrenamiento en EE. UU. para unirse a Lionel Messi y sus compañeros. Así lo informa Goal.com .

Debido a una grave lesión muscular en la pierna derecha sufrida durante el entrenamiento, el seleccionador Lionel Scaloni se vio obligado a realizar cambios inesperados en sus planes para el torneo. Tras analizar las opciones tácticas después del amistoso contra Islandia, el técnico se decidió por Senesi. El jugador se encuentra actualmente en camino al campamento en Kansas City.

El servicio de prensa de la selección argentina emitió un comunicado oficial sobre el estado de Balerdi: "El defensa Leonardo Balerdi sufre una lesión en el músculo sóleo de la pierna derecha y no podrá participar en la Copa del Mundo". Lionel Scaloni señaló que identificó las carencias del equipo tras el partido de prueba y que no se apresuró en elegir al sustituto.

Las últimas 24 horas han sido intensas para Marcos Senesi, de 29 años. Tras haber rechazado previamente una oferta de la selección italiana, el jugador había acordado unirse al Tottenham como agente libre a partir del 1 de julio. Ahora, reforzará la línea defensiva de la Albiceleste junto a su futuro compañero de club, Cristian Romero.

La selección argentina está completando la fase final de preparación antes de su primer partido contra Argelia la próxima semana. En el Grupo G, los dirigidos por Scaloni también se enfrentarán a Austria y Jordania. La nueva pareja defensiva deberá encontrar rápidamente la química necesaria para asegurar un buen comienzo en el torneo.