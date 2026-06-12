Eder Militao comparte sus pensamientos sobre el regreso de Jose Mourinho al Real Madrid

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Eder Militao comparte sus pensamientos sobre el regreso de Jose Mourinho al Real Madrid

El defensa central del Real Madrid, Eder Militao, ha compartido sus pensamientos sobre el sensacional regreso de Jose Mourinho al Santiago Bernabéu. El estratega portugués ha firmado un contrato de tres años con el club. El defensa brasileño, actualmente de baja por una grave lesión, expresó grandes esperanzas de trabajar bajo las órdenes del experimentado entrenador la próxima temporada. Así lo informa Goal.com .

Florentino Pérez cumplió su promesa de campaña presidencial al traer de vuelta al técnico de 63 años con un acuerdo hasta 2029, tras la salida de Álvaro Arbeloa. Es un regreso enorme para el entrenador táctico que dejó Madrid hace 13 años. El Real Madrid pagó una cláusula de rescisión de 15 millones de euros al Benfica para liberar al entrenador, quien comenzará oficialmente su trabajo el próximo mes.

Militao fue operado en abril debido a una rotura de ligamentos en la pierna izquierda y actualmente está pasando por un proceso de rehabilitación de cinco meses. "Es un gran entrenador. Espero con ansias la próxima temporada. A nivel personal, hay altibajos en la vida. Lo más importante es estar mentalmente sano. Si tienes la cabeza en su sitio y tus relaciones con tu familia son buenas, todo se vuelve más fácil", dijo el defensa a SportyBet.

El defensa brasileño también habló sobre el impacto mental de la lesión: "Sucedió mientras recibía un pase. Sentí algo extraño cuando me giré para disparar. Al principio no parecía grave, pero tras el diagnóstico todo quedó claro. Las lesiones frecuentes afectan la mentalidad, pero también te dan experiencia. Antes era un jugador muy explosivo, pero ahora soy mucho más tranquilo y no dependo solo de la velocidad".

Jose Mourinho regresa a la capital española con la tarea de reconstruir un equipo que ha terminado dos temporadas consecutivas sin trofeos. El técnico portugués ganó La Liga y la Copa del Rey durante su primera etapa entre 2010 y 2013. Sin embargo, su enfoque táctico moderno plantea muchas dudas, ya que no ha ganado un título de liga desde que conquistó la Premier League inglesa con el Chelsea hace más de una década.

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