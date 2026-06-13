Se habría quedado Mohamed Salah en el Liverpool si hubiera sabido que Arne Slot se iba

Tras la salida de Arne Slot del Liverpool, Mohamed Salah también se despidió del club. Pero si la estrella egipcia hubiera sabido de antemano que el entrenador se iba, ¿habría aceptado cumplir su contrato? El excentrocampista de los Reds, Danny Murphy, compartió su opinión sobre la situación en una entrevista con GOAL. Así lo informa Goal.com .

Murphy cree que la salida de Salah se debió más a un bajón en su estado de forma que a su relación con el entrenador. Tras marcar 34 goles en la temporada 2024-25, ganar el título de la Premier League y ser nombrado jugador del año de la PFA por tercera vez, el delantero se vio pronto en el banquillo. Esto provocó fuertes desacuerdos con Slot y su cuerpo técnico.

Salah había afirmado que lo estaban utilizando como chivo expiatorio de los fracasos del equipo. Este conflicto allanó el camino para la rescisión de su contrato, que expiraba en 2026, y su salida como agente libre. Para el legendario jugador que marcó 257 goles en 442 partidos con el Liverpool, fue una despedida esperada pero algo triste.

"Creo que el mayor impacto en su salida fue el bajón en su rendimiento. Si su relación con el entrenador hubiera sido mejor, quizá podría haber intentado recuperar su forma en la segunda temporada. Sin embargo, cuando un jugador siente que su nivel ha bajado, prefiere irse antes de que la situación empeore", afirma Murphy.

El experto añadió que el factor Slot seguía presente. Pero cualquier entrenador se habría visto obligado a sentar en el banquillo a un Mohamed Salah en baja forma. Incluso Slot lo mantuvo en el once inicial más tiempo del que pedían los aficionados e intentó darle oportunidades.