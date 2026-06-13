La participación de Neymar en el Mundial, en duda: ¿Cuándo volverá la estrella brasileña?

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La participación de Neymar en el Mundial, en duda: ¿Cuándo volverá la estrella brasileña?

El delantero de la selección brasileña, Neymar, se perderá el partido inaugural del Mundial contra Marruecos. El seleccionador Carlo Ancelotti confirmó que el jugador aún no se ha recuperado totalmente de una lesión en el músculo de la pantorrilla. Aunque la Seleção le espera en los entrenamientos la próxima semana, el estado físico general del delantero es motivo de preocupación. Así lo informa Goal.com .

Neymar se lesionó durante una concentración previa al torneo. Aunque los aficionados esperaban que volviera antes del primer partido, Ancelotti acabó con todas las dudas en una rueda de prensa. La selección brasileña se verá obligada a empezar el partido contra uno de los rivales más difíciles de su grupo sin su máximo goleador histórico.

Los exámenes médicos revelaron una lesión muscular de segundo grado. Actualmente sigue un programa de recuperación individual. Carlo Ancelotti explicó por qué no sustituyó a la estrella lesionada por otro jugador sano. "Neymar fue incluido en la plantilla no solo por su habilidad técnica, sino también por su experiencia y por ser un modelo a seguir para los jugadores más jóvenes", declaró el técnico italiano.

Según UOL, Neymar podría perderse no solo el partido contra Marruecos, sino también otros encuentros de la fase de grupos. Los médicos estiman que su recuperación llevará al menos de 2 a 3 semanas. Esto también pone en duda su participación en el segundo partido contra Haití, el 20 de junio.

El cuerpo técnico, teniendo en cuenta el historial de lesiones de Neymar, no quiere precipitar su vuelta al terreno de juego. Dado que el jugador disputó su último partido oficial el 17 de mayo, su falta de ritmo de competición y su estado de forma siguen siendo un serio quebradero de cabeza para la selección brasileña.

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Nodirbek Razzokov
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