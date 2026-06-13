Newcastle busca portero: James Trafford vuelve a estar en el punto de mira

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Newcastle busca portero: James Trafford vuelve a estar en el punto de mira

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha renovado su interés por el portero del Manchester City, James Trafford, con el objetivo de renovar profundamente su plantilla. Tras no poder fichar al internacional inglés el verano pasado, las «urracas» preparan una nueva oferta por el jugador, que no cuenta con minutos en el Etihad Stadium. Así lo informa Goal.com informa .

Según The Athletic, la directiva del Newcastle se ha puesto en contacto con el Manchester City para expresar su intención de fichar a Trafford. El portero de 23 años llegó a Manchester procedente del Burnley la temporada pasada, pero solo disputó 17 partidos en todas las competiciones. Por ello, el jugador no ve con malos ojos continuar su carrera en otro club.

Trafford llegó inicialmente a Manchester con la promesa de ser el portero titular bajo las órdenes de Pep Guardiola. Sin embargo, tras el fichaje inesperado de Gianluigi Donnarumma por parte del gigante de la Premier League, el guardameta inglés quedó relegado al banquillo. Actualmente concentrado con su selección, quiere tomar una decisión definitiva sobre su futuro tras el torneo.

Eddie Howe trabaja activamente en el refuerzo de su línea defensiva. El equipo ya ha incorporado al joven Ewen Jaouen, de 20 años, procedente del Reims. Si el traspaso de Trafford se concreta, podría significar que ha llegado la hora de que el actual número uno, Nick Pope, abandone el club. El Newcastle pretende cerrar este fichaje antes de que comience la pretemporada.

James Trafford se encuentra actualmente en EE. UU. con la selección inglesa dirigida por Thomas Tuchel. Está en la convocatoria para el Mundial junto a Jordan Pickford y Dean Henderson. El Newcastle intenta acelerar las negociaciones para no perder tiempo, de lo contrario, el club se verá obligado a considerar otros candidatos.

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