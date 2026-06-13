El Liverpool, listo para luchar contra el Bayern por Rio Ngumoha

El Liverpool planea tomar medidas decisivas para poner fin a los rumores que rodean a su joven estrella Rio Ngumoha. Los recientes informes sobre el posible traspaso del extremo de 17 años al Bayern de Múnich han alertado a la directiva del club de Merseyside. Los Reds están decididos a mantener a su valioso activo en Anfield y están preparando un nuevo y lucrativo contrato para frenar el interés desde Alemania. Así lo informa Goal.com .

Según Football Insider, el Liverpool está dispuesto a dar pasos cruciales para asegurar una asociación a largo plazo con Ngumoha. Los responsables del club pretenden sentarse a negociar con los representantes del jugador en cuanto cumpla 18 años este año para firmar un nuevo acuerdo. Aunque el jugador firmó su primer contrato profesional el pasado septiembre, el club considera necesario aumentar su salario y mejorar sus condiciones para reflejar su papel en la plantilla.

El Bayern ve al extremo como un objetivo principal para la banda izquierda, pero la directiva del Liverpool está furiosa por las afirmaciones de que existe un acuerdo entre el jugador y el gigante alemán. Con la llegada del nuevo entrenador Andoni Iraola, se espera un punto de inflexión en la carrera del joven talento. Iraola considera a Ngumoha una pieza importante de su esquema táctico y planea integrarlo más en el primer equipo.

El Liverpool atraviesa actualmente un periodo de grandes cambios. Tras las salidas de estrellas como Ibrahima Konate, Mohamed Salah y Andy Robertson, el equipo se centra en retener a los jóvenes que representan su futuro. Mantener a talentos de talla mundial como Ngumoha en su academia en lugar de venderlos a sus rivales sigue siendo la máxima prioridad del club.