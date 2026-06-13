Se espera que Ruben Amorim se convierta en el entrenador del AC Milan

·25·Deportes
Se espera que Ruben Amorim se convierta en el entrenador del AC Milan

La directiva del AC Milan ha identificado a Ruben Amorim como el candidato principal para el puesto de entrenador tras nuevas negociaciones con el ex técnico del Manchester United. El estratega portugués ha superado a otros candidatos para liderar una nueva era táctica en San Siro. Así lo informa Goal.com .

Según La Gazzetta dello Sport, el Milan ha ofrecido a Amorim un contrato de dos años con opción a extenderlo una temporada más. El propietario del club, Gerry Cardinale, pretende garantizar la estabilidad del equipo tras las decepciones de la temporada pasada. Los cambios en los planes respecto a Ralf Rangnick han permitido a la jerarquía del club centrarse más en Amorim.

Las posibilidades de Oliver Glasner, anteriormente visto como el favorito, han disminuido drásticamente. Tras la reducción de la influencia de Rangnick en la dirección técnica del club, Glasner, quien era su recomendación, ha bajado en la lista. La directiva del Milan ahora prefiere un enfoque táctico basado en un estilo de juego agresivo, una línea defensiva alta y una recuperación rápida del balón.

Además de Amorim, Matthias Jaissle también está entre los candidatos, pero la cláusula de rescisión de 6 millones de euros en su contrato con el Al-Ahli podría suponer un reto financiero para el Milan. También se está considerando la opción de Álvaro Arbeloa, quien se ha despedido del Real Madrid.

Ruben Amorim ya estuvo en el radar del Milan hace dos años, pero el club eligió a Paulo Fonseca en aquel entonces. Ahora, el entrenador portugués podría tener la oportunidad de demostrar su valía en la Serie A y restaurar su reputación tras una etapa difícil en Inglaterra.

AC MilanRuben AmorimSerie AFichajesFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Stuart Pearce insta a Declan Rice a tomar el liderazgo en la selección de InglaterraStuart Pearce insta a Declan Rice a tomar el liderazgo en la selección de InglaterraHoy, 17:34Roban las botas de Harry Kane y Jude Bellingham antes de la Copa del MundoRoban las botas de Harry Kane y Jude Bellingham antes de la Copa del MundoHoy, 17:33Ancelotti hace una declaración antes del primer partido de Brasil en el MundialAncelotti hace una declaración antes del primer partido de Brasil en el MundialHoy, 17:24Michel Salgado: La similitud entre Lamine Yamal y Lionel Messi es asombrosaMichel Salgado: La similitud entre Lamine Yamal y Lionel Messi es asombrosaHoy, 17:16El ministro de Deportes de Italia responde a la broma de Gianni InfantinoEl ministro de Deportes de Italia responde a la broma de Gianni InfantinoHoy, 17:12Luis de la Fuente nombra a los principales favoritos para la Copa del MundoLuis de la Fuente nombra a los principales favoritos para la Copa del MundoHoy, 17:05
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Real Madrid toma una decisión final sobre Kylian Mbappe
El Real Madrid toma una decisión final sobre Kylian Mbappe