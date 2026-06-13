Se espera que Ruben Amorim se convierta en el entrenador del AC Milan

La directiva del AC Milan ha identificado a Ruben Amorim como el candidato principal para el puesto de entrenador tras nuevas negociaciones con el ex técnico del Manchester United. El estratega portugués ha superado a otros candidatos para liderar una nueva era táctica en San Siro. Así lo informa Goal.com .

Según La Gazzetta dello Sport, el Milan ha ofrecido a Amorim un contrato de dos años con opción a extenderlo una temporada más. El propietario del club, Gerry Cardinale, pretende garantizar la estabilidad del equipo tras las decepciones de la temporada pasada. Los cambios en los planes respecto a Ralf Rangnick han permitido a la jerarquía del club centrarse más en Amorim.

Las posibilidades de Oliver Glasner, anteriormente visto como el favorito, han disminuido drásticamente. Tras la reducción de la influencia de Rangnick en la dirección técnica del club, Glasner, quien era su recomendación, ha bajado en la lista. La directiva del Milan ahora prefiere un enfoque táctico basado en un estilo de juego agresivo, una línea defensiva alta y una recuperación rápida del balón.

Además de Amorim, Matthias Jaissle también está entre los candidatos, pero la cláusula de rescisión de 6 millones de euros en su contrato con el Al-Ahli podría suponer un reto financiero para el Milan. También se está considerando la opción de Álvaro Arbeloa, quien se ha despedido del Real Madrid.

Ruben Amorim ya estuvo en el radar del Milan hace dos años, pero el club eligió a Paulo Fonseca en aquel entonces. Ahora, el entrenador portugués podría tener la oportunidad de demostrar su valía en la Serie A y restaurar su reputación tras una etapa difícil en Inglaterra.