La Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha comenzado en canchas de ultramar, continúa uniendo a naciones enteras hacia un objetivo común. El camino de la selección brasileña, considerada los verdaderos reyes del fútbol mundial y pentacampeones del mundo, está bajo la atención personal del liderazgo del país este año. Antes de los primeros partidos intensos del torneo, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva envió un mensaje inspirador e histórico a los miembros de la selección nacional de su país.

El mensaje de video especial, publicado en la página oficial de redes sociales del jefe de Estado, se difundió rápidamente entre millones de fanáticos y se convirtió en una verdadera sensación.

«¡Necesitamos nuestro sexto trofeo de campeón en la historia!»

El líder brasileño enfatizó que cada jugador que defiende el honor de la nación en el campo verde debe sentir profundamente su responsabilidad, declarando:

«A medida que nuestros queridos jugadores pisan el campo, deben luchar como verdaderos guerreros desde el primer minuto de cada partido hasta el último segundo. No deben olvidar ni por un momento que toda la nación brasileña los está mirando con el aliento contenido y una gran esperanza.

¡Nuestro país necesita este sexto trofeo de la Copa Mundial tan esperado como el aire y el agua! La selección brasileña no participa en este prestigioso torneo como un simple participante o para victorias de rutina. ¡Nuestro único y principal objetivo es convertirnos en campeones y traer el trofeo principal a casa!»

Puede familiarizarse con el contenido del mensaje del líder brasileño y los principales objetivos de la selección nacional a través de la tabla analítica especial a continuación:

Jefe de Estado que envió el mensaje Estado actual de la selección nacional Resultado principal esperado por el país Personas clave interpeladas Misión especial dada al entrenador Objetivo en la competición Luiz Inácio Lula da Silva Pentacampeón Campeón del mundo Por sexta vez ganar el trofeo principal Jugadores de la selección nacional Recordatorio de la rica experiencia de Carlo Ancelotti Solo el título (llevarse el trofeo a casa)

Misión especial e importante para Carlo Ancelotti

En su discurso, el jefe de Estado no solo inspiró a los jugadores, sino que también le dio una misión especial al recién nombrado y reconocido especialista italiano, Carlo Ancelotti. El presidente Lula da Silva señaló que el rico historial y la gran habilidad del experimentado entrenador durante sus días como jugador deberían servir como una gran escuela para sus alumnos.

«Carlo, sigue recordándoles a estos jóvenes cuánta experiencia de alto nivel tienes como entrenador y qué jugador increíble e incomparable fuiste en el campo en tu época. Esto les dará fuerza y espíritu adicionales», concluyó el presidente de Brasil.

Recordemos que los 'Pentacampeões' se enfrentarán a Marruecos, Haití y Escocia en la fase de grupos de esta Copa Mundial, y toda la nación brasileña no espera nada menos que una racha victoriosa.

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