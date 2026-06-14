Tras Mohamed Salah, Cody Gakpo también quiere dejar el Liverpool

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Tras Mohamed Salah, Cody Gakpo también quiere dejar el Liverpool

Tras la rescisión anticipada del contrato de Mohamed Salah con el Liverpool, el delantero Cody Gakpo también ha expresado su deseo de abandonar Merseyside. Después de una difícil temporada en Anfield, el internacional neerlandés ha informado a la directiva del club que quiere marcharse durante el mercado de fichajes de verano. Esta decisión podría ser un golpe financiero inesperado para su antiguo club, el PSV. Así lo informa Goal.com .

Se dice que el ambiente difícil en el club se debe al fallecimiento de su compañero Diogo Jota en el verano de 2025. Esta tragedia afectó negativamente el estado mental de todo el equipo. En el campo, los resultados disminuyeron, lo que llevó a la directiva a destituir a Arne Slot. Mientras Tottenham y otros grandes clubes mostraban interés en él, Andoni Iraola se hizo cargo del equipo.

Actualmente, el Tottenham es visto como el principal candidato para Cody Gakpo, pero el Newcastle United también está siguiendo la situación de cerca. Como resultado de las reacciones en cadena en el mercado de fichajes, el Bayern de Múnich también se ha unido a la lucha por el delantero neerlandés. Los muniqueses habían apuntado anteriormente a Anthony Gordon, pero este se marchó al FC Barcelona.

El Bayern estaba en negociaciones por el jugador del PSV, Ismael Saibari. Si el campeón alemán centra su atención en Gakpo, el traspaso de Saibari, que se esperaba que generara ingresos récord para el PSV, podría fracasar. Tras haber fichado a la antigua estrella de Merseyside, Luis Díaz, el Bayern ahora quiere fortalecer aún más su línea de ataque con Gakpo.

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