La selección nacional de Australia gana en la primera jornada contra Turquía

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La selección nacional de Australia gana en la primera jornada contra Turquía

La histórica Copa Mundial 2026, celebrada en los magníficos campos de juego al otro lado del océano, continúa con partidos intensos y dramáticos. La primera jornada del Grupo D, seguida con gran entusiasmo por los aficionados, ha concluido. En el segundo encuentro del grupo en el espectacular estadio BC Place de Vancouver, la feroz selección de Australia, representante del continente asiático, se enfrentó a la talentosa y difícil selección de Turquía.

En un partido donde los aficionados crearon un ambiente futbolístico vibrante, los «Socceroos» australianos mostraron un juego tácticamente perfecto y lograron una victoria sólida por 2-0.

Los goles de Irankunda y Metcalfe dan la victoria a los «Socceroos»

El partido comenzó con ataques intensos desde los primeros minutos. En el minuto 27, el joven talento australiano Nestory Irankunda rompió la defensa turca y abrió el marcador con un disparo preciso — 1-0.

A pesar de los esfuerzos de estrellas como Hakan Çalhanoğlu y Arda Güler por igualar el marcador, la portería de Mat Ryan se mantuvo intacta. En el minuto 75, el experimentado Connor Metcalfe culminó una gran jugada colectiva para sentenciar el partido — 2-0.

Puede consultar las alineaciones iniciales y la situación actual del grupo en el informe oficial a continuación:

Competición y estado del grupo

Equipos

Resultado final

Goleadores y minutos

Estadio

Resultado del primer partido del grupo

Mundial 2026. Grupo D, 1ª jornada

Australia — Turquía

2 : 0

Irankunda (27')


Metcalfe (75')

BC Place


(Vancouver)

EE. UU. — Paraguay 4:1


(Gran victoria de los anfitriones)

Alineaciones iniciales:

  • Australia: Ryan, Souttar, Circati, Burgess, Italiano, Irvine, O'Neill, Bos, Irankunda, Toure, Metcalfe.

  • Turquía: Çakır, Çelik, Bardakçı, Demiral, Kadıoğlu, Yüksek, Çalhanoğlu, Yılmaz, Güler, Kökçü, Aktürkoğlu.

Situación en el Grupo D: Dos favoritos toman la delantera

Recordemos que en el partido inaugural de este grupo, los aficionados presenciaron un festival de goles. Uno de los anfitriones, EE. UU., derrotó a Paraguay por 4-1.

Tras la primera jornada, EE. UU. lidera el Grupo D por diferencia de goles, mientras que Australia, tras su victoria contra Turquía, ocupa el segundo lugar con 3 puntos. Nos esperan partidos más decisivos.

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La selección nacional de Australia gana en la primera jornada contra Turquía

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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