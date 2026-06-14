Para los aficionados a las artes marciales mixtas y la lucha, esta mañana de domingo fue realmente intensa y llena de eventos inesperados. En San Luis, Misuri, concluyó el prestigioso y esperado torneo de lucha libre 'RAF 10'. El evento principal de esta noche de combates se organizó en una categoría de peso intermedio, contando con algunas de las estrellas más polémicas y conocidas del deporte mundial.

En este esperado enfrentamiento, la exestrella de la UFC y atleta invicto de origen checheno, Khamzat Chimaev, que representa a los EAU, se enfrentó a su acérrimo rival, el estadounidense Dillon Danis.

Un 'touché' rápido en el primer asalto y la superioridad absoluta de Chimaev

Tan pronto como comenzó el combate entre los dos expertos, Khamzat Chimaev se mantuvo fiel a su estilo sin perder un segundo. En el primer minuto del asalto inicial, lanzó un ataque feroz, agarró las piernas de su oponente y lo llevó al suelo de forma espectacular. Controlando a Dillon Danis en la lona, Chimaev presionó sus hombros contra el suelo, logrando un 'touché' —una victoria limpia— antes de tiempo.

Este brillante triunfo marca el primer éxito rotundo para Khamzat en su debut en esta prestigiosa liga. Dillon Danis, conocido por sus provocaciones, tuvo que sufrir la amargura de la derrota por segunda vez en su carrera dentro de esta organización.

Puede familiarizarse con los detalles del combate principal de 'RAF 10' y el incidente posterior a través de la tabla analítica especial a continuación:

Ciudad anfitriona Nombre del torneo y categoría de peso Atleta ganador (País representado) Atleta derrotado (País) Método y duración de la victoria Evento inesperado tras el combate San Luis

(EE. UU.) RAF 10

(Peso intermedio) Khamzat Chimaev

(Emiratos Árabes Unidos) Dillon Danis

(EE. UU.) En el 1er asalto,

Touché (Victoria limpia) Sobre la lona una pelea masiva estalló

El combate terminó, pero la pelea continuó: Conflicto masivo en el octágono

Sin embargo, el evento más sensacional para los organizadores y los aficionados estaba por llegar. Tan pronto como el árbitro principal anunció la victoria prematura de Khamzat Chimaev, estalló un disturbio inesperado en la lona. Un desacuerdo entre los atletas y sus equipos rápidamente degeneró en una pelea masiva a gran escala.

El personal de seguridad y los organizadores tuvieron que intervenir con fuerza para retomar el control de la situación. No es exagerado decir que esta pelea echó más leña al fuego respecto a la reputación del torneo y las discusiones en las redes sociales.

¡Siga los torneos más sensacionales del mundo de la RAF y la UFC, descubra quiénes serán los próximos oponentes de Khamzat Chimaev, y obtenga análisis exclusivos y las noticias deportivas más fiables con nosotros en las páginas de Zamin!