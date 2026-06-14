El sensacional torneo 'RAF 10', organizado en San Luis, Misuri, con la participación de representantes del mundo de la lucha libre y las artes marciales mixtas, ha llegado a su fin. Esta gran competición, que comenzó esta mañana, ofreció a los aficionados un verdadero espectáculo de lucha, situaciones inesperadas y drama. Mientras se otorgaron cinturones de campeón en dos categorías de peso, los combates entre nuestro representante y estrellas mundiales fueron el centro de atención de los expertos internacionales.

A continuación, puede encontrar un desglose detallado de todos los resultados oficiales y los detalles de los combates más intensos del torneo.

Títulos de campeón y victorias antes del límite en los combates principales

El combate principal, muy esperado, tuvo lugar en la categoría de peso intermedio. Representando a los EAU, el invicto Khamzat Chimaev llevó al estadounidense Dillon Danis a la lona en el primer asalto, asegurando una victoria por 'tush' (victoria limpia) antes del límite. La estrella de peso ligero Arman Tsarukyan se enfrentó al legendario veterano Tony Ferguson, dominando a su oponente con una clara superioridad técnica y ganando 10:0 antes de tiempo. Asimismo, Aaron Pico no dejó ninguna oportunidad a Lance Palmer, ganando por superioridad técnica 12:1.

En el combate por el cinturón de campeón interino 'RAF' en la categoría de peso mínimo femenino, Lucia Yepes derrotó a Kendra Ryan 13:2 para llevarse el cinturón de oro. En el dramático choque por el título principal de peso mosca, Austin DeSanto superó a su oponente Reyneri Andreu por un estrecho margen (2:1) y se ciñó el cinturón de campeón.

Puede revisar en detalle todos los resultados oficiales del torneo 'RAF 10' celebrado en EE. UU. en la siguiente tabla analítica:

Orden Luchadores Puntuación oficial Estado y método de finalización Resultado principal 1. Khamzat Chimaev — Dillon Danis Antes del límite Tush (Victoria limpia) Victoria en el debut de Chimaev 2. Arman Tsarukyan — Tony Ferguson 10 : 0 Superioridad técnica (Antes del límite) Tsarukyan defiende su ranking 3. Aaron Pico — Lance Palmer 12 : 1 Victoria por superioridad técnica Actuación sólida de Pico 4. Lucia Yepes — Kendra Ryan 13 : 2 Por superioridad técnica Poseedora del cinturón RAF interino Campeona 5. Austin DeSanto — Reyneri Andreu 2 : 1 Estrecha ventaja (por puntos) Cinturón RAF peso mosca Campeón 6. Rizabek Aytmukhan — Hayden Zillmer 6 : 4 Por puntos Victoria del talento kazajo 7. Sebastian Rivera — Haji Aliyev 9 : 5 Ventaja por puntos Éxito importante para Rivera 8. Keegan O'Toole — Bekzod Abdurakhmonov 10 : 6 Por puntos Nuestro compatriota fue derrotado 9. Andrew Alirez — Jaden Ayerman 5 : 3 Por puntos Dominio de Alirez 10. Shamil Sharipov — Yonger Bastida 5 : 3 Decisión de los jueces Sharipov demuestra su fuerza 11. Arsen Harutyunyan — Caleb Smith 14 : 4 Superioridad técnica (Antes del límite) Derrota rápida para Smith

Reseña de los combates internacionales: Bekzod Abdurakhmonov pierde por puntos

También se observaron enfrentamientos intensos en la sección de lucha internacional del torneo. El famoso luchador kazajo y campeón mundial Rizabek Aytmukhan ganó un combate difícil contra Hayden Zillmer 6:4. Sebastian Rivera derrotó al experimentado y renombrado luchador Haji Aliyev 9:5.

Desafortunadamente, una noticia decepcionante para nuestros aficionados al deporte provino del combate que involucró a nuestro experimentado luchador y medallista olímpico Bekzod Abdurakhmonov. A pesar de mostrar una buena resistencia contra el estadounidense Keegan O'Toole, finalmente perdió 6:10. Además, Andrew Alirez derrotó a Jaden Ayerman 5:3, y Shamil Sharipov venció a Yonger Bastida con el mismo marcador de 5:3. En uno de los últimos combates del torneo, Arsen Harutyunyan obtuvo una victoria por superioridad técnica de 14:4 contra Caleb Smith.

¡Siga los últimos torneos sensacionales de lucha libre y MMA, las actuaciones de nuestros compatriotas en el escenario internacional y las noticias deportivas más fiables con nosotros en Zamin!