El torneo RAF 10 concluye con el anuncio de los ganadores
El sensacional torneo 'RAF 10', organizado en San Luis, Misuri, con la participación de representantes del mundo de la lucha libre y las artes marciales mixtas, ha llegado a su fin. Esta gran competición, que comenzó esta mañana, ofreció a los aficionados un verdadero espectáculo de lucha, situaciones inesperadas y drama. Mientras se otorgaron cinturones de campeón en dos categorías de peso, los combates entre nuestro representante y estrellas mundiales fueron el centro de atención de los expertos internacionales.
A continuación, puede encontrar un desglose detallado de todos los resultados oficiales y los detalles de los combates más intensos del torneo.
Títulos de campeón y victorias antes del límite en los combates principales
El combate principal, muy esperado, tuvo lugar en la categoría de peso intermedio. Representando a los EAU, el invicto Khamzat Chimaev llevó al estadounidense Dillon Danis a la lona en el primer asalto, asegurando una victoria por 'tush' (victoria limpia) antes del límite. La estrella de peso ligero Arman Tsarukyan se enfrentó al legendario veterano Tony Ferguson, dominando a su oponente con una clara superioridad técnica y ganando 10:0 antes de tiempo. Asimismo, Aaron Pico no dejó ninguna oportunidad a Lance Palmer, ganando por superioridad técnica 12:1.
En el combate por el cinturón de campeón interino 'RAF' en la categoría de peso mínimo femenino, Lucia Yepes derrotó a Kendra Ryan 13:2 para llevarse el cinturón de oro. En el dramático choque por el título principal de peso mosca, Austin DeSanto superó a su oponente Reyneri Andreu por un estrecho margen (2:1) y se ciñó el cinturón de campeón.
Puede revisar en detalle todos los resultados oficiales del torneo 'RAF 10' celebrado en EE. UU. en la siguiente tabla analítica:
Orden
Luchadores
Puntuación oficial
Estado y método de finalización
Resultado principal
1.
Khamzat Chimaev — Dillon Danis
Antes del límite
Tush (Victoria limpia)
Victoria en el debut de Chimaev
2.
Arman Tsarukyan — Tony Ferguson
10 : 0
Superioridad técnica (Antes del límite)
Tsarukyan defiende su ranking
3.
Aaron Pico — Lance Palmer
12 : 1
Victoria por superioridad técnica
Actuación sólida de Pico
4.
Lucia Yepes — Kendra Ryan
13 : 2
Por superioridad técnica
Poseedora del cinturón RAF interino Campeona
5.
Austin DeSanto — Reyneri Andreu
2 : 1
Estrecha ventaja (por puntos)
Cinturón RAF peso mosca Campeón
6.
Rizabek Aytmukhan — Hayden Zillmer
6 : 4
Por puntos
Victoria del talento kazajo
7.
Sebastian Rivera — Haji Aliyev
9 : 5
Ventaja por puntos
Éxito importante para Rivera
8.
Keegan O'Toole — Bekzod Abdurakhmonov
10 : 6
Por puntos
Nuestro compatriota fue derrotado
9.
Andrew Alirez — Jaden Ayerman
5 : 3
Por puntos
Dominio de Alirez
10.
Shamil Sharipov — Yonger Bastida
5 : 3
Decisión de los jueces
Sharipov demuestra su fuerza
11.
Arsen Harutyunyan — Caleb Smith
14 : 4
Superioridad técnica (Antes del límite)
Derrota rápida para Smith
Reseña de los combates internacionales: Bekzod Abdurakhmonov pierde por puntos
También se observaron enfrentamientos intensos en la sección de lucha internacional del torneo. El famoso luchador kazajo y campeón mundial Rizabek Aytmukhan ganó un combate difícil contra Hayden Zillmer 6:4. Sebastian Rivera derrotó al experimentado y renombrado luchador Haji Aliyev 9:5.
Desafortunadamente, una noticia decepcionante para nuestros aficionados al deporte provino del combate que involucró a nuestro experimentado luchador y medallista olímpico Bekzod Abdurakhmonov. A pesar de mostrar una buena resistencia contra el estadounidense Keegan O'Toole, finalmente perdió 6:10. Además, Andrew Alirez derrotó a Jaden Ayerman 5:3, y Shamil Sharipov venció a Yonger Bastida con el mismo marcador de 5:3. En uno de los últimos combates del torneo, Arsen Harutyunyan obtuvo una victoria por superioridad técnica de 14:4 contra Caleb Smith.
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