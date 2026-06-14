El torneo RAF 10 concluye con el anuncio de los ganadores

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El torneo RAF 10 concluye con el anuncio de los ganadores

El sensacional torneo 'RAF 10', organizado en San Luis, Misuri, con la participación de representantes del mundo de la lucha libre y las artes marciales mixtas, ha llegado a su fin. Esta gran competición, que comenzó esta mañana, ofreció a los aficionados un verdadero espectáculo de lucha, situaciones inesperadas y drama. Mientras se otorgaron cinturones de campeón en dos categorías de peso, los combates entre nuestro representante y estrellas mundiales fueron el centro de atención de los expertos internacionales.

A continuación, puede encontrar un desglose detallado de todos los resultados oficiales y los detalles de los combates más intensos del torneo.

Títulos de campeón y victorias antes del límite en los combates principales

El combate principal, muy esperado, tuvo lugar en la categoría de peso intermedio. Representando a los EAU, el invicto Khamzat Chimaev llevó al estadounidense Dillon Danis a la lona en el primer asalto, asegurando una victoria por 'tush' (victoria limpia) antes del límite. La estrella de peso ligero Arman Tsarukyan se enfrentó al legendario veterano Tony Ferguson, dominando a su oponente con una clara superioridad técnica y ganando 10:0 antes de tiempo. Asimismo, Aaron Pico no dejó ninguna oportunidad a Lance Palmer, ganando por superioridad técnica 12:1.

En el combate por el cinturón de campeón interino 'RAF' en la categoría de peso mínimo femenino, Lucia Yepes derrotó a Kendra Ryan 13:2 para llevarse el cinturón de oro. En el dramático choque por el título principal de peso mosca, Austin DeSanto superó a su oponente Reyneri Andreu por un estrecho margen (2:1) y se ciñó el cinturón de campeón.

Puede revisar en detalle todos los resultados oficiales del torneo 'RAF 10' celebrado en EE. UU. en la siguiente tabla analítica:

Orden

Luchadores

Puntuación oficial

Estado y método de finalización

Resultado principal

1.

Khamzat Chimaev — Dillon Danis

Antes del límite

Tush (Victoria limpia)

Victoria en el debut de Chimaev

2.

Arman Tsarukyan — Tony Ferguson

10 : 0

Superioridad técnica (Antes del límite)

Tsarukyan defiende su ranking

3.

Aaron Pico — Lance Palmer

12 : 1

Victoria por superioridad técnica

Actuación sólida de Pico

4.

Lucia Yepes — Kendra Ryan

13 : 2

Por superioridad técnica

Poseedora del cinturón RAF interino Campeona

5.

Austin DeSanto — Reyneri Andreu

2 : 1

Estrecha ventaja (por puntos)

Cinturón RAF peso mosca Campeón

6.

Rizabek Aytmukhan — Hayden Zillmer

6 : 4

Por puntos

Victoria del talento kazajo

7.

Sebastian Rivera — Haji Aliyev

9 : 5

Ventaja por puntos

Éxito importante para Rivera

8.

Keegan O'Toole — Bekzod Abdurakhmonov

10 : 6

Por puntos

Nuestro compatriota fue derrotado

9.

Andrew Alirez — Jaden Ayerman

5 : 3

Por puntos

Dominio de Alirez

10.

Shamil Sharipov — Yonger Bastida

5 : 3

Decisión de los jueces

Sharipov demuestra su fuerza

11.

Arsen Harutyunyan — Caleb Smith

14 : 4

Superioridad técnica (Antes del límite)

Derrota rápida para Smith

Reseña de los combates internacionales: Bekzod Abdurakhmonov pierde por puntos

También se observaron enfrentamientos intensos en la sección de lucha internacional del torneo. El famoso luchador kazajo y campeón mundial Rizabek Aytmukhan ganó un combate difícil contra Hayden Zillmer 6:4. Sebastian Rivera derrotó al experimentado y renombrado luchador Haji Aliyev 9:5.

Desafortunadamente, una noticia decepcionante para nuestros aficionados al deporte provino del combate que involucró a nuestro experimentado luchador y medallista olímpico Bekzod Abdurakhmonov. A pesar de mostrar una buena resistencia contra el estadounidense Keegan O'Toole, finalmente perdió 6:10. Además, Andrew Alirez derrotó a Jaden Ayerman 5:3, y Shamil Sharipov venció a Yonger Bastida con el mismo marcador de 5:3. En uno de los últimos combates del torneo, Arsen Harutyunyan obtuvo una victoria por superioridad técnica de 14:4 contra Caleb Smith.

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Khamzat ChimaevSan LuisArman TsarukyanTony FergusonEE. UU.
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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