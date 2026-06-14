Alemania comienza el Mundial 2026 con una goleada: Curazao fue arrollado

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado. Alemania, uno de los favoritos del torneo, se enfrentó al debutante Curazao y logró una contundente victoria por 7-1. Los dirigidos por Julian Nagelsmann mostraron un dominio absoluto durante todo el encuentro, dejando claras sus ambiciones desde la primera jornada. Así lo informa Goal.com informa .

El partido comenzó de manera muy exitosa para los alemanes. Felix Nmecha abrió el marcador en el minuto 6. El centrocampista del Borussia Dortmund combinó brillantemente con Florian Wirtz y lanzó un disparo preciso desde fuera del área. Alemania mantuvo la presión, pero Curazao empató inesperadamente. Un disparo de Livano Comenencia superó a Manuel Neuer, marcando una de las primeras sorpresas del torneo.

La respuesta de la máquina alemana

Tras el gol en contra, la selección alemana intensificó su juego. Según Goal.com, el defensa Nico Schlotterbeck cabeceó un tiro de esquina para volver a poner a su equipo por delante. Justo antes del descanso, Felix Nmecha fue derribado en el área y Kai Havertz convirtió el penalti resultante para poner el 3-1.

Al inicio de la segunda parte, Jamal Musiala anotó el cuarto gol tras una excelente asistencia de Joshua Kimmich. Este tanto terminó de romper la voluntad de Curazao. Hacia el final del partido, Nathaniel Brown celebró su primer gol con la selección, mientras que Deniz Undav, quien entró desde el banquillo, también se sumó a la lista de goleadores. Kai Havertz puso el broche de oro al completar su doblete.

Esta victoria fue estratégicamente vital para Alemania. El equipo no solo sumó tres puntos, sino que también obtuvo una gran ventaja en la diferencia de goles. El desempeño de jóvenes estrellas como Jamal Musiala y Florian Wirtz es altamente valorado por los expertos. En particular, las actuaciones sólidas de los debutantes Felix Nmecha y Nathaniel Brown brindan a Julian Nagelsmann opciones tácticas adicionales.

Para Curazao, este partido fue una lección valiosa. Aunque la derrota fue abultada, marcarle a Manuel Neuer fue un momento histórico para el equipo debutante. Alemania demostró que se está preparando seriamente para los próximos partidos del grupo. Esta victoria ha reforzado la confianza de los aficionados alemanes en las posibilidades de título del equipo.