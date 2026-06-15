Gaethje logra una victoria sensacional por nocaut técnico sobre Topuria

El supertorneo «UFC White House», uno de los eventos más esperados y grandes del mundo del deporte, ha concluido en Washington, D.C. El combate principal de esta noche histórica, que mantuvo a los aficionados de las MMA en vilo durante meses, quedó grabado en la historia de las MMA con un drama real y un resultado inesperado. El campeón reinante de peso ligero, el invicto español Ilia Topuria, y la estrella más peligrosa y agresiva de la división, el estadounidense Justin Gaethje, se enfrentaron en el octágono.

El gran choque entre los dos luchadores invictos creó una atmósfera de guerra real en la arena desde los primeros segundos.

La carnicería en el octágono y el destino del cuarto asalto

Programado a 5 asaltos según el reglamento oficial, este combate por el título estuvo marcado por golpes sangrientos e intensos. Desde los primeros minutos, Justin Gaethje empleó su estilo tradicional de presión y golpes potentes. Aunque el campeón reinante Ilia Topuria intentó ofrecer resistencia, se encontró en una posición difícil frente a las combinaciones aterradoras del luchador estadounidense «Highlight».

Durante los cuatro asaltos de lucha intensa en el octágono, Ilia Topuria recibió numerosos golpes pesados y devastadores extremadamente peligrosos para su salud. Al finalizar el cuarto asalto, cuando los atletas regresaban a sus esquinas, los médicos oficiales tuvieron que intervenir. Tras examinar cuidadosamente las lesiones del español, los médicos le prohibieron estrictamente continuar el combate antes del 5.º asalto para evitar poner en riesgo su salud.

Puede consultar los detalles y los resultados registrados de este combate principal del torneo «UFC White House» en la tabla de análisis oficial de MMA a continuación:

Estado de la competición y del combate Categoría de peso y división Estrella estadounidense victoriosa Rey de la categoría derrotado Tiempo y método de detención Oficiales a cargo UFC White House (Washington)

(Combate principal) Peso ligero

(Combate por el título) Justin Gaethje

(Nuevo vencedor) Ilia Topuria

(«El Matador») Tras el asalto 4, Nocaut técnico Médicos oficiales del ring

(Detención)

Gaethje — ¡en la cima de un nuevo triunfo!

Así, el árbitro detuvo el combate prematuramente, registrando un nocaut técnico (TKO), y Justin Gaethje se convirtió en el ganador absoluto de esta victoria sensacional e histórica. Este éxito impulsará sin duda la carrera de Gaethje a nuevas alturas. Para Ilia Topuria, invicto hasta entonces, esta fue su primera derrota dolorosa debido a una detención médica. El tan esperado torneo en Washington terminó con su propio drama inesperado.

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