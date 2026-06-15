Frank Leboeuf, campeón del mundo en 1998 con la selección francesa, compartió sus pensamientos sobre Kylian Mbappé. Según él, el delantero del Real Madrid encarna la energía de "personaje principal" de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero al mismo tiempo comprende la importancia del juego colectivo. Esto es reportado por Goal.com .

Kylian Mbappé fue reconocido como una futura estrella del fútbol mundial desde los primeros años de su carrera profesional. Tras su debut en el Mónaco, se convirtió en campeón del mundo con Francia en 2018, y en el Mundial de Qatar, demostró una vez más su talento fenomenal al anotar un hat-trick en la final. En una entrevista con Goal.com, Leboeuf señaló que Mbappé ha sido preparado para ser el mejor desde los ocho años.

El equilibrio entre individualismo y espíritu de equipo

En opinión de Leboeuf, Mbappé está acostumbrado a estar en el centro de atención durante mucho tiempo. Aunque este rasgo lo coloca entre los grandes como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la habilidad individual por sí sola no es suficiente para tener éxito en el fútbol moderno. El ex defensa explicó la importancia del espíritu de equipo utilizando el ejemplo del Real Madrid.

"Recientemente nos hemos dado cuenta de que el fútbol es un juego de equipo y que la estrella no debe ser un individuo, sino el equipo mismo. Por ejemplo, en clubes como el Liverpool o el Paris Saint-Germain, todo se basa en jugar juntos. Cuando el Real Madrid se encontró en situaciones difíciles en la Champions League contra el Manchester City, el Chelsea o el PSG, ganó precisamente gracias a su espíritu de equipo", dice Leboeuf.

El experto señaló que para estrellas como Kylian Mbappé, adaptarse a un sistema de juego colectivo puede ser difícil. La razón principal es la prisa en el mundo del fútbol moderno y el enfoque excesivo en los premios individuales, en particular el Balón de Oro. Leboeuf añadió que tales premios no tenían tanto peso en su época.

El futuro de Mbappé y los nuevos desafíos

Actualmente jugando como "galáctico" en el Real Madrid, se espera que Mbappé sea una figura clave no solo en La Liga, sino también en la Copa del Mundo de 2026. Dejó el Paris Saint-Germain como el máximo goleador de la historia del club y abrió un nuevo capítulo en España. Según Leboeuf, el delantero ahora necesita cargar el programa de juego colectivo en su "computadora".

El ex jugador también mencionó la posibilidad de que Mbappé aparezca en la Premier League inglesa en el futuro. Aunque ahora está feliz en Madrid, su talento y ambiciones son capaces de convertirse en el tema principal en cualquier liga. Lo más importante es que el jugador pueda armonizar sus logros individuales con los intereses del equipo.

En conclusión, se puede decir que Kylian Mbappé está alcanzando un nuevo nivel no solo en marcar goles, sino también en liderar en el campo. No hay duda de que continuará el legado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero la verdadera grandeza solo se logra a través de los éxitos colectivos.