Jude Bellingham y el Real Madrid: La llegada de José Mourinho será una prueba para la estrella inglesa

En medio del revuelo y los cambios inesperados en torno al Real Madrid, el centrocampista inglés Jude Bellingham se encuentra bajo una intensa presión. Con la esperada vuelta de José Mourinho como entrenador, los expertos advierten que "no habrá donde esconderse" para la joven estrella. Así lo afirmó el exjugador de la selección inglesa Peter Reid en una entrevista con Goal.com. Esto informa Goal.com.

La temporada 2025-26 está siendo bastante complicada para Bellingham. Tras perderse la pretemporada debido a la recuperación de una operación de hombro, el jugador tardó mucho tiempo en recuperar su mejor forma física. Una lesión sufrida en el partido contra el Rayo Vallecano en febrero agravó aún más la situación. Abandonando el campo entre lágrimas, Bellingham atraviesa un periodo difícil tanto física como mentalmente.

El factor Mourinho y la competencia en los Galacticos

Con el regreso del técnico de 63 años José Mourinho a Madrid, se espera que el ambiente en el club cambie radicalmente. El entrenador, conocido como "The Special One", debe poner orden en un vestuario lleno de estrellas como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, y reconstruir un equipo que lleva dos años sin ganar trofeos importantes. En estas condiciones, Bellingham debe demostrar su lugar en el once inicial no solo en el club, sino también en la selección nacional.

Según Peter Reid, la única forma de demostrar su valía en un club como el Real Madrid es mediante el rendimiento en el campo. "Una vez que pisas el césped, no hay donde esconderse. Jude debe responder a todas las preguntas solo con su juego", afirma el exfutbolista. Esto es especialmente importante bajo un entrenador exigente como Mourinho.

La competencia en la selección nacional se intensifica

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, tampoco le garantiza a Bellingham un puesto de titular. El excelente estado de forma de jugadores talentosos como Morgan Rogers y Eberechi Eze pone en riesgo la posición de número 10 de Bellingham en los "Three Lions". Tuchel ha señalado que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el once inicial y que todo dependerá del estado actual de los jugadores.

No obstante, Bellingham ha empezado a mostrar de nuevo su capacidad goleadora en las últimas jornadas de La Liga. Habiendo logrado marcar dos goles en los últimos tres partidos, el centrocampista intenta reducir las críticas hacia él. Sin embargo, las altas exigencias en el Real Madrid y en la selección inglesa no le permiten descansar.

En conclusión, los próximos meses serán una de las pruebas más importantes en la carrera de Bellingham. En el nuevo proyecto liderado por Mourinho, podría reafirmar sus dotes de liderazgo o perderse bajo una fuerte competencia. Los aficionados madridistas esperan con ansias que el equipo vuelva a ganar trofeos.