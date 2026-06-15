El Bayern alcanza un acuerdo para el traspaso de la estrella del PSV Ismael Saibari

El club alemán Bayern Múnich está muy cerca de cerrar otra gran incorporación en el mercado de fichajes de verano. Los bávaros han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista marroquí del PSV Eindhoven, Ismael Saibari. Se espera que la operación alcance los 55 millones de euros, según Goal.com informa .

Según Goal.com, el jugador de 25 años ya ha acordado los términos personales con el gigante alemán. Este traspaso se convertirá en la venta récord en la historia del PSV. Hasta la fecha, el club neerlandés nunca había vendido a un jugador por una suma tan elevada. Se espera que Saibari firme un contrato de larga duración con el equipo muniqués hasta el verano de 2031.

A pesar de que el jugador se encuentra actualmente con la selección de Marruecos, el proceso de transferencia avanza sin retrasos. Según el reconocido insider Fabrizio Romano, el jugador pasará el reconocimiento médico en Estados Unidos. La razón de esta situación inusual es que el médico del Bayern se encuentra actualmente en el extranjero con la selección alemana. Esto permite al jugador completar todos los trámites sin tener que viajar a Múnich.

Resultados históricos y un nuevo desafío

Ismael Saibari llamó la atención de muchos grandes clubes europeos con sus actuaciones en la Eredivisie la temporada pasada. Disputó un total de 142 partidos oficiales con el PSV, anotando 42 goles y repartiendo 29 asistencias. Su juego productivo ayudó a su equipo a ganar tres títulos de liga consecutivos.

Las actuaciones del jugador con su selección también son muy valoradas por los expertos. En particular, su hermoso gol en el empate 1-1 contra Brasil aumentó aún más su reputación. La directiva del Bayern ve en el talento marroquí a uno de los futuros líderes del equipo.

El amigo de Saibari en la selección, Bilal El Khannouss, que actualmente juega en el Stuttgart, también compartió su opinión sobre el traspaso. Según él, Ismael tiene todas las cualidades para jugar en la Bundesliga, y es justo que un jugador de su nivel se una a un gran club como el Bayern.

El Bayern busca reforzar aún más su centro del campo con este fichaje. Se espera que Ismael Saibari aporte variedad al juego del equipo, no solo en la organización de ataques, sino también con sus decisiones creativas. Todos los detalles del traspaso se anunciarán oficialmente en los próximos días.