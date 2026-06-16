Grandes cambios en el Feyenoord: los asistentes de Arne Slot regresan a Rotterdam

Se están produciendo cambios importantes en el cuerpo técnico del club neerlandés Feyenoord. Especialistas que partieron a Inglaterra junto al entrenador principal del Liverpool, Arne Slot, están cerca de regresar a Rotterdam. Este proceso comenzó después de que la antigua estrella del club, Robin van Persie, dejara el equipo. Así lo informa Goal.com noticia informa.

Según ESPN, la leyenda del club y exdefensa del Arsenal y el FC Barcelona, Giovanni van Bronckhorst, está siendo nombrado entrenador principal del Feyenoord. Una vez resueltos todos los trámites con el especialista de 51 años, se espera que firme un contrato de dos años con el gigante de la Eredivisie. Esta será la segunda etapa de Van Bronckhorst como entrenador en el estadio De Kuip.

Caras conocidas y nueva composición

El regreso de Van Bronckhorst no es solo un cambio de entrenador, sino un evento que sorprenderá también a los aficionados del Liverpool. El hecho es que Sipke Hulshoff, uno de los asistentes más cercanos de Arne Slot en Inglaterra, también regresa a Rotterdam. Hulshoff era una de las figuras clave del staff del Liverpool, responsable directo de los entrenamientos en el campo.

La experiencia de Sipke Hulshoff es reconocida no solo a nivel de club, sino también internacionalmente. Desde 2023 hasta el verano de 2024, también trabajó en la selección de los Países Bajos dirigida por Ronald Koeman. Se espera que su incorporación al staff de Van Bronckhorst asegure una cierta continuidad en el Feyenoord.

Especialistas como John de Wolf y Said Bakkati también mantendrán sus puestos en el nuevo cuerpo técnico. Esto servirá para mantener estable el ambiente interno del equipo. Para llenar el vacío dejado por la salida de Robin van Persie, la directiva del club decidió confiar en personal ya probado.

El pasado exitoso de Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst dirigió al Feyenoord entre 2015 y 2019, dejando una huella imborrable en la historia del club. Bajo su mando, el equipo ganó el campeonato nacional en 2017, tras un paréntesis de 18 años. Asimismo, ganó dos veces la Copa de los Países Bajos y una vez el trofeo Johan Cruyff (Supercopa).

Tras dejar el Feyenoord, trabajó en el Guangzhou City de China, el Rangers de Escocia y el Besiktas de Turquía. Especialmente, haber llegado a la final de la Europa League con el Rangers demostró una vez más su alto potencial como entrenador. Ahora aspira a llevar nuevamente a un equipo grande a la cima en su tierra natal.