El centrocampista de la selección nacional de Argentina y del Chelsea, Enzo Fernández, ha declarado abiertamente su intención de convertirse en el futuro capitán de la Albiceleste. El jugador, reconocido como el mejor jugador joven del Mundial 2022, considera que heredar el brazalete de capitán, que actualmente posee Lionel Messi, es uno de sus mayores objetivos. Así lo informa Goal.com en su noticia.

A medida que Lionel Messi se acerca a la etapa final de su legendaria carrera, los debates sobre quién liderará a los actuales campeones del mundo en Buenos Aires cobran fuerza. En una entrevista con GIVEMESPORT, Enzo Fernández destacó que está preparado para esta responsabilidad y que es un sueño desde su infancia.

La aspiración al capitanazgo y la decisión de Lionel Scaloni

"Personalmente, por supuesto que sueño con ser capitán de Argentina. Pero esa decisión no depende de mí, lo decide el cuerpo técnico. No sé cuándo sucederá, el tiempo lo dirá. De cualquier modo, llevar el brazalete sería un gran honor para mí", afirma el centrocampista de 23 años.

A pesar de sus altas ambiciones, Enzo Fernández no ocultó su felicidad de jugar actualmente junto a la estrella del Inter Miami, Lionel Messi. Messi, ganador de tres torneos importantes con Argentina entre 2021 y 2024, sigue siendo la principal fuerza impulsora del equipo.

Según el joven talento, compartir vestuario con Lionel Messi es un privilegio especial. "Es una persona diferente. Es el mejor futbolista de todos los tiempos. Ha sido mi ídolo desde niño y siempre soñé con jugar con él. Cuando lo vi por primera vez, me dejó una impresión enorme", añadió Fernández.

La formación de su capacidad de liderazgo

Los momentos estelares de Enzo Fernández coinciden con el Mundial de Qatar. El jugador, que comenzó el torneo como suplente, pronto se ganó un lugar fijo en el once inicial y contribuyó dignamente al campeonato del equipo. Desde entonces, ha demostrado sus cualidades de líder no solo en la selección, sino también en el Chelsea de Londres.

El futbolista manifestó que trabaja incansablemente para desarrollar su juego y mostrar cualidades de capitán en el campo. En su opinión, la experiencia a nivel de club le ayudará a asumir más responsabilidades en la selección. Según Goal.com, Fernández se siente ahora mucho más maduro y como un líder capaz de guiar al equipo.

Por ahora, el brazalete de capitán de Argentina pertenece a Lionel Messi, y se espera que lidere al equipo hacia el Mundial 2026. Sin embargo, la ambición de jugadores jóvenes y talentosos como Enzo Fernández indica que el futuro de la Albiceleste está en buenas manos.