La Copa del Mundo de fútbol, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, se acerca rápidamente, cautivando no solo a millones de aficionados, sino a toda la comunidad deportiva mundial. En este formato revolucionario y ampliado, donde por primera vez participan 48 de las mejores selecciones nacionales, jóvenes talentos aún desconocidos para el gran público, pero destinados a brillar, demostrarán su habilidad junto a las superestrellas multimillonarias del fútbol mundial.

Para muchos futbolistas jóvenes y prometedores, el torneo de este año es una oportunidad de oro sin precedentes para mostrar su talento al planeta entero, aumentar su valor de mercado y abrirse camino hacia los clubes top de Europa. Por ello, los scouts más famosos y los directivos de los equipos líderes están llegando a Norteamérica con el objetivo de descubrir a las nuevas estrellas que construirán los cimientos del futuro.

La lista de Tom Colmanesse y el reconocimiento del talento uzbeko

Tom Colmanesse, uno de los periodistas deportivos más reconocidos y respetados del mundo, ha visitado los escenarios del Mundial y ha seleccionado a los talentos más prometedores que, aunque aún no son conocidos por todos en la gran escena, pronto verán sus nombres en las páginas de la prensa mundial: 32 jóvenes futbolistas han sido seleccionados específicamente. Para los aficionados al fútbol, es motivo de gran alegría y orgullo que Abbosbek Fayzullayev, centrocampista ofensivo de la selección nacional de Uzbekistán —que participa en su primer Mundial— y del famoso club turco Istanbul Bashakshehir, también forme parte de esta prestigiosa lista internacional.

El artículo del reconocido insider y periodista Tom Colmanesse sobre Fayzullayev: «Hoy en día, casi cada país tiene en su mundo del fútbol a un talento local venerado con el apodo de "Messi". En algunas situaciones, tales comparaciones cósmicas pueden cargar a los jóvenes con una presión psicológica excesiva, pero aun así, siempre surge un gran interés e intriga alrededor de un nombre tan famoso. Abbosbek Fayzullayev, integrante de la selección de Uzbekistán que ha logrado su pase al Mundial por primera vez en su historia, se encuentra actualmente bajo esta descripción. Sin embargo, él no desea en absoluto quedar a la sombra de este apodo».

A través de la siguiente tabla oficial de análisis deportivo y estadístico, puede conocer más de cerca los indicadores internacionales del orgullo del fútbol uzbeko, Abbosbek Fayzullayev, y sus impresionantes estadísticas en la liga turca:

Nombre y edad del jugador Club oficial actual y fecha de llegada Equipo anterior Efectividad en la liga turca Estadísticas en la selección de Uzbekistán Apodo internacional Posibles grandes clubes futuros Abbosbek Fayzullayev

(22 años) Istanbul Bashakshehir

(desde el verano de 2025) CSKA Moscú

(Premier League rusa) 4 goles y 7 asistencias

(Temporada actual) 32 partidos,

8 goles «El Messi uzbeko»

(Reconocimiento popular) • Galatasaray

• Fenerbahçe

«El Messi uzbeko» quiere sellar su nombre en la historia

Cabe recordar que nuestro futbolista de 22 años, capaz de jugar con maestría en cualquier punto de la línea de ataque, tanto en las bandas como de mediapunta, pasó del club ruso CSKA al equipo turco Istanbul Bashakshehir durante el mercado de transferencias del verano de 2025. En poco tiempo, ha encontrado su lugar en el equipo de Estambul, logrando marcar 4 goles y dar 7 asistencias en la Superliga turca. Con la camiseta de nuestra selección nacional, ya ha disputado 32 partidos oficiales, anotando 8 goles.

En la prensa deportiva de Uzbekistán y Rusia, llamarlo cariñosamente «el Messi uzbeko» se ha convertido ya en una tradición. El talentoso jugador ha señalado que considera esta descripción como un gran honor y un alto reconocimiento, pero que, al mismo tiempo, su objetivo principal es ir más allá de las simples comparaciones con la leyenda argentina, trazando su propio camino en el fútbol mundial y escribiendo su nombre de forma independiente en las páginas de la historia.

Si nuestro compatriota continúa sus convincentes actuaciones en el Bashakshehir y en el Mundial con un nivel tan alto, es inevitable que reciba ofertas impactantes de los grandes clubes turcos con millones de aficionados, como el Galatasaray o el Fenerbahçe. En este momento, Abbosbek centra toda su atención en convertirse en una revelación en los campos del Mundial 2026 junto a nuestra selección nacional.

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