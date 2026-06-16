Dino Zoff apoya el traspaso de Emiliano Martinez a la Juventus

La leyenda del fútbol italiano y de la Juventus, Dino Zoff, ha valorado positivamente el interés de los turineses en el portero del Aston Villa, Emiliano Martinez. Según el experimentado exguardameta, el comportamiento peculiar y algo extravagante del argentino en el campo no impedirá que tenga éxito en el grande de la Serie A. Si se concreta este traspaso, se espera que el club de Turín refuerce su portería con el campeón del mundo. Así lo informa Goal.com.

Zoff, en una entrevista con Tuttosport, destacó que no duda de la habilidad de Martinez. Según sus palabras, en clubes como la Juventus, el resultado es lo primero y, mientras el carácter del futbolista no interfiera en su juego, no es un problema. "En la Juventus el resultado es importante; si el jugador contribuye al objetivo común, puede hacer lo que quiera en el campo. No importa si el portero es tímido o excéntrico, lo principal es que sepa detener el balón", afirmó el campeón del mundo de 1982.

Detalles del traspaso y sacrificio financiero

Según las últimas noticias, Emiliano Martinez, de 33 años, ha alcanzado un acuerdo verbal sobre los términos personales con la Juventus. Tras temporadas exitosas en la Premier League, el portero ha decidido probarse en el campeonato italiano. Cabe destacar que el guardameta argentino está dispuesto a realizar un sacrificio financiero para que se concrete este traspaso.

Según información de ixbt.com, Martinez ha aceptado reducir su salario actual para adaptarse a la estructura salarial del club turines. Esto demuestra que unirse a la Juventus es un objetivo prioritario para él. Actualmente, las negociaciones entre los clubes continúan y se dice que las partes están cerca de un acuerdo.

Al mismo tiempo, Dino Zoff también se refirió a otros líderes del club, especialmente a Dusan Vlahovic y Domenico Berardi, quien ha sido objetivo de traspaso durante mucho tiempo. En su opinión, la Juventus necesita jugadores experimentados y con espíritu ganador como Martinez en su proceso de reconstrucción de la plantilla. El portero argentino podría ayudar al equipo no solo con su técnica, sino también con su capacidad de liderazgo.

Actualmente, Martinez se encuentra con la selección de Argentina, preparándose para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo. Recientemente, las noticias sobre una lesión en su dedo preocuparon a los aficionados. Sin embargo, el seleccionador Lionel Scaloni confirmó que el estado del portero es bueno y que está listo para jugar los próximos encuentros.

Para la Juventus, este traspaso podría ser un paso importante para fortalecer la competencia en la portería y recuperar su prestigio internacional. La experiencia de Martinez en la Europa League con el Aston Villa y sus logros con Argentina son considerados muy valiosos para el club de Turín.