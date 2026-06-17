La selección de Noruega regresó triunfalmente al escenario de la Copa del Mundo tras una ausencia de 28 años. En el encuentro disputado en Boston, los escandinavos lograron una victoria contundente por 4-1 ante Irak. El héroe del partido fue, como era de esperar, el delantero del Manchester City, Erling Haaland. Sus dos goles en la primera parte fueron decisivos para el éxito de su equipo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Los primeros minutos del encuentro fueron algo tensos para Noruega. La ausencia de más de un cuarto de siglo pasó factura. Sin embargo, cerca del minuto 30, Erling Haaland logró calmar los nervios de su equipo al definir con precisión un centro desde la banda. Este gol permitió a los noruegos tomar el control del juego.

La selección de Irak, negándose a rendirse, empató diez minutos después. Ayman Hussein dio esperanza a los asiáticos con un potente disparo. Pero el equilibrio no duró mucho. La presión constante de Erling Haaland dio sus frutos: aprovechando un error del defensa y el portero rival, el delantero marcó su segundo gol, poniendo nuevamente adelante a Noruega.

Dominio en la segunda parte y resultado final

Tras el descanso, Noruega comenzó a controlar totalmente el juego. Según informa Goal.com, Leo Østigård, que entró desde el banquillo en la segunda parte, amplió la ventaja a diez minutos del final. Aunque Erling Haaland tuvo la oportunidad de anotar un hat-trick, no pudo concretarlo. No obstante, gracias a su insistencia, un defensa iraquí marcó en propia puerta, dejando el marcador final en 4-1.

Esta victoria era fundamental para Noruega, ya que participa en uno de los grupos más difíciles, el «grupo de la muerte». La presencia de una estrella como Erling Haaland posiciona al equipo como uno de los «favoritos ocultos» del torneo. Irak, a pesar de la derrota, demostró que puede ofrecer una resistencia digna en la primera mitad.

Para los aficionados al fútbol, este partido confirmó una vez más el nivel mundial de Erling Haaland. El delantero, que continúa sus prolíficas actuaciones con el Manchester City ahora también con la camiseta nacional, lidera a Noruega hacia victorias largamente esperadas. Las próximas jornadas aclararán más la situación del grupo.