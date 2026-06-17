Vídeo de los tres goles de Messi en el partido Argentina - Argelia

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Vídeo de los tres goles de Messi en el partido Argentina - Argelia

En la 1ª jornada del grupo J de la Copa del Mundo, la selección de Argentina derrotó a Argelia por 3-0. El héroe del encuentro fue Lionel Messi, quien anotó un hat-trick.

Messi abrió el marcador en el minuto 17 tras un pase de Rodrigo de Paul. Firmó el doblete en el minuto 60 y marcó su tercer gol en el 76 después de una asistencia de Nicolás González.

Copa del Mundo 2026. Jornada 1
Argentina — Argelia 3:0
Goles: Messi 17, 60, 76.

ArgentinaArgeliaLionel MessiRodrigo de PaulNicolás González
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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