El grupo K, en el que participa la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026, es considerado uno de los cuartetos más interesantes y competitivos del torneo. El grupo está integrado por Portugal, Colombia, la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

La publicación especializada MFutbol ha evaluado el equilibrio de fuerzas entre los equipos de este grupo y ha presentado un equipo ideal compuesto por los mejores futbolistas. Afortunadamente, el defensa de la selección de Uzbekistán, Abduqodir Husanov, también ha logrado un lugar en el once titular junto a futbolistas prestigiosos.

En el ranking de fuerzas elaborado por la publicación, Portugal ocupa el primer lugar. El equipo dirigido por Roberto Martinez recibió una puntuación de 4,3. En la plantilla de Portugal figuran estrellas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias y Joao Cancelo.

El segundo lugar fue para Colombia. El representante sudamericano fue evaluado con 3,1 puntos. La presencia de un futbolista rápido y técnico como Luis Diaz en la plantilla colombiana aumenta aún más el potencial ofensivo del equipo.

En tercer lugar se encuentra la República Democrática del Congo. El equipo africano se destaca por su potencia física, velocidad y superioridad en los duelos individuales. Podría ser un gran error considerar a este equipo como el más débil frente a los demás rivales del grupo.

La selección nacional de Uzbekistán ha sido ubicada en el cuarto lugar del ranking con una puntuación de 2,0. Sin embargo, la primera participación en el mundial, la alta motivación y la unidad colectiva podrían convertir a los «Lobos Blancos» en un debutante peligroso para sus rivales.

Es notable que la imagen de Abduqodir Husanov haya sido elegida para representar el ranking de fuerzas del grupo. El defensa del Manchester City es visto como una de las principales estrellas de Uzbekistán en la Copa del Mundo.

El equipo ideal del grupo K ha sido estructurado bajo un sistema táctico 4-3-3. Para la portería fue elegido el portugués Diogo Costa, conocido por su consistencia tanto a nivel de club como de selección, sus reflejos y su habilidad con el balón en los pies.

En el lateral derecho de la defensa se encuentra Joao Cancelo, en el centro Ruben Dias y Abduqodir Husanov, y en el lateral izquierdo Nuno Mendes.

La inclusión de Abduqodir Husanov en la misma línea defensiva que Ruben Dias es un gran reconocimiento para el fútbol uzbeko. Curiosamente, ambos futbolistas defienden los colores del Manchester City. Ahora, además de ser compañeros de club, podrían enfrentarse como rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

La velocidad, la fuerza física, la determinación en los duelos y la capacidad de anticipación de Husanov son muy valoradas por los especialistas. Se convirtió en el único futbolista de Uzbekistán incluido en el equipo ideal del grupo.

La línea de medio campo está compuesta totalmente por representantes de Portugal. En ella han encontrado lugar Bruno Fernandes, Vitinha y Joao Neves.

Bruno Fernandes es considerado un jugador clave para organizar el juego, lanzar disparos de larga distancia y crear ocasiones de gol. Vitinha destaca por su control del balón, su calma bajo presión y sus pases precisos. Joao Neves es reconocido por su movilidad y su gran volumen de trabajo en el centro del campo.

En el tridente ofensivo del equipo ideal se encuentran el líder colombiano Luis Diaz y las estrellas portuguesas Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva.

Luis Diaz representa un peligro en la banda izquierda gracias a su velocidad, regate y capacidad para dejar atrás a los defensores en situaciones uno contra uno. Se espera que Uzbekistán preste especial atención a sus movimientos en el encuentro contra Colombia.

En el centro del ataque se ubica Cristiano Ronaldo. El capitán de Portugal sigue siendo un peligro serio para los rivales gracias a su inmensa experiencia en grandes torneos, su instinto goleador y su capacidad para decidir en los momentos cruciales.

Bernardo Silva, en la banda derecha, destaca por su técnica, su capacidad de control del balón y sus decisiones inesperadas en el campo. Puede actuar con eficacia tanto en el ataque como en el medio campo.

El equipo ideal del grupo K es el siguiente:

Portero: Diogo Costa — Portugal.

Defensas: Joao Cancelo — Portugal, Abduqodir Husanov — Uzbekistán, Ruben Dias — Portugal, Nuno Mendes — Portugal.

Centrocampistas: Bruno Fernandes — Portugal, Vitinha — Portugal, Joao Neves — Portugal.

Delanteros: Luis Diaz — Colombia, Cristiano Ronaldo — Portugal, Bernardo Silva — Portugal.

El hecho de que nueve futbolistas de Portugal formen parte del equipo ideal demuestra que esta selección es considerada la principal favorita del grupo. De Colombia fue incluido Luis Diaz y de Uzbekistán Abduqodir Husanov.

Por supuesto, este tipo de rankings y equipos ideales se basan en predicciones previas al inicio de los partidos. En la Copa del Mundo, el campo responderá a todas las preguntas. En el fútbol, los nombres y los rankings son importantes, pero el resultado lo define el trabajo en equipo, la disciplina y la precisión en los momentos decisivos.

Para los aficionados uzbekos, que Abduqodir Husanov comparta un equipo ideal con futbolistas tan famosos como Cristiano Ronaldo, Luis Diaz, Bernardo Silva y Bruno Fernandes es un motivo de gran orgullo.

Ahora Husanov y sus compañeros intentarán consolidar este reconocimiento con actuaciones sólidas en el campo. Los «Lobos Blancos» no solo aspiran a participar en este mundial histórico, sino a ofrecer una resistencia digna y dejar su huella frente a los rivales.