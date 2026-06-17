Thomas Tuchel e Inglaterra: debates sobre la alineación antes del Mundial 2026

El nuevo seleccionador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, se enfrenta a decisiones difíciles antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. Antes del partido inaugural contra Croacia en Dallas, el técnico debe tomar una decisión final sobre varias posiciones del once inicial. Según los análisis de Goal.com, Tuchel está seleccionando actualmente a los más aptos entre 14 o 15 jugadores. Esto es lo que informa Goal.com.

Actualmente, quiénes serán los titulares en las bandas, en el mediocampo ofensivo y en la defensa central sigue siendo uno de los temas más discutidos. Especialmente, la elección de Ezri Konsa junto a John Stones en el centro de la defensa se valora como una decisión inesperada. Es probable que esta elección plantee diversas dudas entre muchos expertos.

Problemas en la línea de ataque y candidatos inesperados

En la banda derecha, Bukayo Saka debería haber sido el candidato principal, pero el extremo del Arsenal lucha actualmente contra una lesión en el tendón de Aquiles. Esto obliga a Tuchel a considerar otras opciones. En el centro del campo, a pesar de contar con una estrella como Jude Bellingham, el interés del entrenador en Morgan Rogers también es evidente. En la banda izquierda, Anthony Gordon y Marcus Rashford compiten entre sí.

En la portería, se espera que se mantenga la estabilidad. A pesar de las críticas a nivel de club, Jordan Pickford siempre ha mostrado un juego fiable con la selección. Sus cuatro paradas en tandas de penaltis desde 2018 son el doble que los resultados de todos sus predecesores en los últimos 22 años. Pickford ha ganado la confianza de Tuchel no solo por detener disparos, sino también por su capacidad de inicio de juego y liderazgo.

Equilibrio en la plantilla y elección estratégica

Según los expertos, lo más importante para Tuchel es mantener el equilibrio en el equipo. En un duelo contra un equipo experimentado como Croacia, cualquier error defensivo puede resultar costoso. Por ello, la inclusión de Ezri Konsa en el once inicial se considera un riesgo táctico.

Asimismo, con el objetivo de aumentar la ofensiva, la elección de Anthony Gordon en la banda izquierda podría añadir velocidad y agresividad al juego de Inglaterra. Hasta que el estado físico de Bukayo Saka se recupere totalmente, dejarlo en el banquillo y reservarlo para las siguientes fases del torneo parece una decisión lógica.

En general, el éxito de Inglaterra en el Mundial 2026 dependerá de cuánto se justifiquen estas decisiones inesperadas y audaces de Tuchel. El partido contra Croacia definirá no solo la situación en el grupo, sino también el estado de ánimo general del equipo bajo el mando del nuevo entrenador.