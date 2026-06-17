Bernardo Silva se une al Real Madrid como agente libre

El club español Real Madrid ha anunciado oficialmente uno de los fichajes más impactantes del mercado de verano. Bernardo Silva, líder y leyenda de muchos años del Manchester City, ha firmado un contrato con el «club blanco» como agente libre. El traslado del centrocampista portugués a Madrid marca la primera gran adquisición bajo la era del nuevo entrenador, José Mourinho. Así lo informa Goal.com informa .

Según The Athletic, el regreso de José Mourinho a la dirección del Real Madrid fue el factor decisivo para que Bernardo Silva tomara esta decisión. Tras dos temporadas sin trofeos importantes, el club madrileño busca una renovación total de su plantilla y ve al experimentado jugador de 31 años como la pieza central de este proyecto. Según se informa, se ha firmado un contrato de dos años, válido hasta el 30 de junio de 2028.

El legado del mago portugués en Manchester

La trayectoria de Bernardo Silva en el Manchester City ha sido una verdadera historia de éxito. Llegado en 2017 procedente del Mónaco, el centrocampista se convirtió en una pieza indispensable del sistema de Pep Guardiola. Durante sus 9 años en Manchester, disputó 460 partidos y se convirtió en el favorito de la afición. Silva deja Inglaterra como el jugador con más títulos en la historia del club, acumulando un total de 19 trofeos importantes.

La temporada pasada, Silva destacó no solo por su habilidad técnica, sino también por su liderazgo. Tras la salida de Kyle Walker, asumió la capitanía del equipo y participó en los 38 partidos de la Premier League. Aunque el Manchester City terminó segundo en el campeonato la temporada pasada, conquistó la FA Cup y la Copa de la Liga, trofeos que quedarán como el último regalo de Silva en Manchester.

La ofensiva agresiva del Real Madrid en el mercado de fichajes

Florentino Pérez está mostrando una gran actividad en el mercado de fichajes tras el declive del equipo en los últimos años. Bernardo Silva es solo una parte del plan de fichajes de este verano. Según Goal.com, el club ya ha cerrado el fichaje del defensa del Chelsea, Marc Cucurella. Además, Ibrahima Konaté del Liverpool y Denzel Dumfries del Inter también están en el radar del club madrileño.

Estos fichajes demuestran la seria intención del Real Madrid de recuperar el trono, no solo en España, sino también en Europa. José Mourinho comienza su segunda misión en Madrid con uno de los mediapuntas más versátiles y creativos del mundo. Aunque rivales como el Barcelona y el Atlético de Madrid también mostraron interés en Silva, finalmente el club principal de Madrid ganó la carrera.