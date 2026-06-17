¿Por qué Trent Alexander-Arnold queda fuera de la selección de Inglaterra? Carragher revela el motivo

Aunque el nuevo seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha realizado cambios en la plantilla antes del Mundial, ha vuelto a prescindir de los servicios del defensa del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. La convocatoria de Trevoh Chalobah en lugar del lesionado Tino Livramento ha generado dudas. Especialmente, el hecho de que uno de los mejores laterales derechos del mundo quede fuera de un torneo prestigioso ha llamado la atención de los expertos. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La leyenda del Liverpool y reconocido experto Jamie Carragher expresó su opinión en Sky Sports, explicando la elección de Thomas Tuchel basándose en visiones tácticas. Según Carragher, el técnico alemán prioriza la estabilidad y la disciplina sobre la creatividad en la línea defensiva. Esto podría ser la razón por la cual las puertas de la selección permanecen cerradas para jugadores con un estilo ofensivo como Alexander-Arnold.

Elección táctica: la defensa es más importante que la creatividad

Carragher señala que Thomas Tuchel prefiere en su equipo jugadores polivalentes, capaces de jugar en el centro y con fuertes capacidades defensivas, en lugar de laterales derechos puros. Según Goal.com, esta decisión nace de la filosofía de juego del entrenador. Tuchel exige que los laterales cumplan a la perfección las tareas defensivas tradicionales en lugar de ser centros creativos en el ataque.

"Conocemos bien las cualidades únicas de Trent. El Real Madrid lo fichó precisamente por esos aspectos, y por eso los aficionados del Liverpool estaban tristes por su partida. Sin embargo, Tuchel parece centrarse más en sus carencias defensivas que en sus puntos fuertes. Su estilo de juego no potencia las virtudes de Trent como lo hacían Klopp o el sistema del Real Madrid", afirma Carragher.

En opinión del experto, el actual entrenador de Inglaterra pone énfasis en la cohesión grupal y la solidez defensiva más que en la habilidad de estrellas individuales. La elección de Trevoh Chalobah confirma que Tuchel confía en futbolistas de perfil más "obrero", adaptados a su sistema. Esto supone una desventaja para jugadores con una técnica elevada pero propensos a errores defensivos, como Alexander-Arnold.

Aunque el traspaso de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid ha aumentado su prestigio mundial, su trayectoria en la selección atraviesa un periodo de inestabilidad. Según Carragher, el entrenador ha puesto el espíritu de equipo y el equilibrio táctico por encima de la calidad y el talento. Cómo afectará esta decisión a los resultados de Inglaterra en el próximo torneo es motivo de gran debate entre los especialistas.