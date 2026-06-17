Cómo Harry Kane regresó más fuerte tras sus dificultades en Alemania

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, llega al Mundial 2026 en la mejor forma física y mental de su carrera. Aunque su traspaso a la liga alemana comenzó con una temporada sin trofeos, lo que generó numerosas críticas, los expertos destacan que este periodo de transición ha servido para que el delantero alcance un nuevo nivel. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, rechazó las dudas sobre su delantero estrella, afirmando que su estado físico es excelente. Anteriormente, se hablaba mucho de que Kane se agotaba al final de la temporada, pero el nuevo entorno en el club de Múnich ha solucionado este problema. Según Kompany, el futbolista se encuentra actualmente en su punto más alto.

El beneficio inesperado de una temporada sin títulos

Según el Daily Mail, el hecho de que Kane no ganara trofeos en su primer año en Múnich se convirtió en una fuente de motivación adicional. Esta situación se compara con la de Pep Guardiola en su primera temporada en el Manchester City. Precisamente ese fracaso aumentó la sed de victoria del delantero y lo hizo más decidido.

Posteriormente, Harry Kane ganó dos veces la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Bayern, deshaciéndose de la etiqueta de «jugador sin trofeos». El propio futbolista ha reconocido que los títulos han aumentado su prestigio, no solo externamente, sino también ante sus compañeros. Ahora regresa a la selección como un verdadero ganador.

Calendario de la Bundesliga y ventaja física

Alejarse del despiadado calendario de la Premier League inglesa tuvo un impacto positivo en la condición física de Kane. El menor número de equipos en Alemania (18) y la existencia del descanso invernal le permitieron recuperar fuerzas. Christian Falk, periodista de BILD, señala que Kane se siente mucho más renovado tras el descanso invernal, lo cual es una gran ventaja para Inglaterra.

Las estadísticas también confirman la forma del delantero: logró marcar un total de 61 goles con el Bayern en todas las competiciones durante la temporada 2025-26. Este resultado demuestra que no quedan secuelas de sus dificultades en la Euro 2024. Kane incluso bromeó con los periodistas alemanes diciendo que el próximo trofeo no sería para Alemania, sino para Inglaterra.

En conclusión, Harry Kane ha alcanzado su cima, no solo física sino también mentalmente, antes del Mundial. Se espera que los aficionados ingleses vean esta vez a un capitán completamente diferente, hambriento de trofeos y lleno de energía.