Aunque el líder y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha logrado un nuevo hito histórico, el éxito colectivo sigue siendo más importante que los récords personales. Al anotar un hat-trick en el partido contra Argelia en las eliminatorias del Mundial, el delantero de 38 años demostró una vez más su extraordinario estado de forma. Así lo informa Goal.com .

Tras su éxito en este encuentro, Lionel Messi igualó al legendario Miroslav Klose en la lista de máximos goleadores en la historia de los Mundiales. Ambos futbolistas cuentan ahora con 16 goles. Sin embargo, para Messi, estas cifras son simples estadísticas. Su compañero Rodrigo De Paul, al hablar del rol del capitán en el campo y en el vestuario, destacó especialmente su humildad.

El espíritu colectivo prima sobre los intereses personales

Según Rodrigo De Paul, Lionel Messi nunca persigue los logros individuales. «Jugar en el mismo equipo que Leo es un gran privilegio. Es un ejemplo para todos por cómo gestiona el grupo y lidera al equipo. No se preocupa por los récords personales, sino que pone el interés del equipo en primer lugar. Para nosotros, esto es muy importante y admirable», afirmó el centrocampista.

La estrella del Inter Miami jugó 80 minutos contra Argelia, dando una verdadera clase magistral. Según las estadísticas, tocó el balón 57 veces, realizó cuatro tiros a puerta y mostró una precisión de pases del 81%. Además, creó dos ocasiones claras para sus compañeros y fue nombrado el mejor jugador del partido.

Otro integrante de la selección argentina, Alexis Mac Allister del Liverpool, también valoró positivamente la influencia del capitán. Rechazó cualquier duda sobre si Argentina podría ser más fuerte sin Messi. En sus redes sociales, Mac Allister escribió que le faltan palabras para describir a Messi y que es la pieza más importante del equipo.

Actualmente, la selección argentina tiene como objetivo defender el título conseguido en Qatar y subir por segunda vez consecutiva al trono mundial. La presencia de un capitán experimentado como Lionel Messi sirve como arma principal de la «albiceleste» en este camino. Para los aficionados al fútbol uzbekos, cada partido de Messi despierta un gran interés, ya que cada movimiento suyo abre una nueva página en la historia del fútbol.