¿Volverá Luka Modric al Real Madrid? La sorprendente declaración de Davor Suker

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¿Volverá Luka Modric al Real Madrid? La sorprendente declaración de Davor Suker

Según la leyenda del fútbol croata Davor Suker, el experimentado centrocampista Luka Modric regresará inevitablemente al Real Madrid en la siguiente etapa de su carrera. Esta noticia sobre el futuro de la estrella croata, que actualmente defiende los colores del AC Milan en Italia, ha despertado un gran interés entre la comunidad deportiva. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista concedida al programa «La Tribu» de RadioMARCA, Suker afirmó que el regreso de Modric a Madrid es casi seguro. Según sus palabras, la capital española siempre será valiosa para el futbolista que disputó 597 partidos con los «merengues». Goal.com ha confirmado esta información, señalando que el contrato del jugador con el AC Milan está llegando a su fin.

Planes después del Mundial

El futuro de Luka Modric depende en gran medida de los resultados del próximo Mundial. Davor Suker señaló que el jugador centra ahora toda su atención en los importantes encuentros de la selección contra Inglaterra, Panamá y Ghana. «Volverá sin duda, pero aún no puedo decir en qué calidad», añadió el exdelantero.

Para los aficionados del Real Madrid, Modric no es solo un jugador, sino el símbolo de la era más exitosa de la historia del club. Existen especulaciones de que su regreso al Santiago Bernabéu podría darse no solo en el campo, sino también en la directiva del club o en el cuerpo técnico. Suker respondió a estas preguntas con una sonrisa, prefiriendo mantener los detalles en secreto.

Los logros de Modric en el Real Madrid son sorprendentemente amplios:

  • 6 veces campeón de la Champions League;
  • 4 veces campeón de España;
  • 5 veces ganador de la Supercopa de la UEFA;
  • 4 veces campeón del Mundial de Clubes.

Asimismo, consolidó su estatus legendario al ganar el Balón de Oro en 2018, además de los premios al mejor jugador del año de la FIFA y la UEFA. Su regreso a Madrid sería, sin duda, una gran escuela de experiencia para los jóvenes centrocampistas del club.

Por ahora, Modric sigue demostrando su calidad con el AC Milan en la Serie A italiana. Sin embargo, el mundo del fútbol espera con ansias la conclusión del Mundial y el anuncio oficial del regreso del «maestro» croata a Madrid. Se espera que este traspaso o retorno sea uno de los eventos más emotivos del año deportivo.

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Nodirbek Razzokov
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